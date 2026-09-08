Ao lado de Flávio, Bruno Bolsonaro leva Rondônia à Paulista: “Vamos trabalhar para resgatar o Brasil”

Por Assessoria

Publicada em 08/09/2026 às 08h30

O candidato ao Senado por Rondônia Bruno Bolsonaro Scheid (PL) está em São Paulo neste 7 de Setembro para participar, ao lado do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL), da manifestação na Avenida Paulista. Escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para disputar uma das vagas de Rondônia no Senado, Bruno afirmou que a data representa um momento de reafirmar posições e defender o futuro do país.

Nas redes sociais, o candidato reforçou que o 7 de Setembro é uma oportunidade para deixar claro “de que lado estamos e qual Brasil queremos para o futuro”.

“Vamos trabalhar para resgatar o Brasil, defender a liberdade dos presos do 8 de Janeiro, lutar para trazer Jair Messias Bolsonaro de volta e defender, pelos caminhos constitucionais, a saída de Alexandre de Moraes do Supremo”, afirmou.

Bruno também destacou que sua presença na mobilização representa Rondônia dentro de um movimento nacional em defesa das pautas que tem levado para a campanha ao Senado.

“Essa luta é por liberdade, pelas nossas famílias, por quem trabalha e produz e pelo direito de viver em um país onde a Constituição seja respeitada. Rondônia vai fazer a sua parte. E eu vou fazer a minha!”, reforçou.

Já a caminho da Avenida Paulista, Bruno foi direto ao falar sobre uma das principais bandeiras que pretende defender durante o ato: “Pedir fora Alexandre Moraes. Vem comigo! Tamo junto!”

A participação ao lado de Flávio Bolsonaro reforça a identificação de Bruno com o campo bolsonarista e com uma agenda baseada na defesa da liberdade, das garantias constitucionais e de maior equilíbrio entre os Poderes.

Para Bruno, a mobilização deste 7 de Setembro também é um recado de que Rondônia estará presente nas grandes discussões nacionais.

“Vamos trabalhar para resgatar o Brasil”, concluiu.