Festival de Praia movimenta Vila Calderita com música, dança e lazer para as famílias

Por Simone Rios

Publicada em 08/09/2026 às 08h21

A Vila Calderita viveu um fim de semana de música, dança e muita animação com a realização do Festival de Praia, nos dias 5 e 6 de setembro. Promovido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural do Município de Porto Velho (Funcultural), em parceria com a Associação dos Moradores e Amigos da Vila Calderita, o evento reuniu moradores e visitantes em uma programação gratuita às margens do rio.

Durante os dois dias, a praia se transformou em ponto de encontro para famílias e amigos. Além de proporcionar lazer e cultura, o festival contribuiu para movimentar a economia da comunidade, com moradores oferecendo produtos e serviços ao público que passou pelo local durante o fim de semana.

Para o prefeito Léo Moraes, ações realizadas nos distritos aproximam o poder público das comunidades, fortalecem a economia local e criam oportunidades para que as famílias aproveitem os espaços de convivência.

“Queremos que os nossos espaços sejam ocupados pelas famílias, com cultura, lazer e alegria. Realizar uma programação como essa em Calderita é reconhecer a importância dos nossos distritos, valorizar quem vive nessas comunidades e proporcionar momentos de convivência para a população”, destacou o prefeito.

Do axé ao samba, passando pelo forró, a diversidade de ritmos marcou o Festival de Praia e colocou o público para dançar durante o fim de semana. A programação buscou contemplar diferentes gostos e gerações, reunindo quem vive na comunidade e visitantes que foram até Calderita para aproveitar o evento.

Vila Calderita viveu um fim de semana de música, dança e muita animação com a realização do Festival de Praia

O tradicional noiadance também integrou a programação e ganhou espaço entre as atrações do festival, reforçando a presença das manifestações culturais que fazem parte da identidade e do cotidiano da comunidade.

A presença de visitantes durante os dois dias representou também uma oportunidade de geração de renda para quem vive na Vila Calderita. Os próprios moradores participaram da movimentação econômica do festival com a oferta de produtos e serviços, fazendo com que os benefícios do evento fossem além da programação cultural.

A dinâmica fortalece a economia dentro da própria comunidade e evidencia o protagonismo dos moradores. Quem chega para aproveitar a praia, a música e a programação também consome produtos e serviços oferecidos no distrito, contribuindo diretamente para a circulação de renda entre as famílias locais.

A relação dos moradores com a praia vai além dos dias de festival. Por se tratar de um espaço aberto, e não de uma área de administração privada, a própria comunidade participa ativamente dos cuidados e da conservação do local, colaborando para manter a praia acolhedora para moradores e visitantes.

Durante o festival, essa relação de pertencimento ganhou ainda mais destaque. A parceria com a Associação dos Moradores e Amigos da Vila Calderita reforçou a participação comunitária e a importância da responsabilidade compartilhada na preservação do espaço.

O cuidado com a praia também passa pela colaboração de quem visita Calderita, especialmente com o descarte correto dos resíduos e a preservação do ambiente utilizado por todos.

Calderita em movimento

Para a presidenta da Funcultural, Débora Figueredo, levar uma programação diversificada aos distritos é uma forma de ampliar o acesso às ações culturais e, ao mesmo tempo, contribuir para a valorização das comunidades.

“Pensamos em uma programação diversa, que pudesse conversar com diferentes públicos e, principalmente, com a comunidade de Calderita. Foram dois dias para acolher quem mora aqui e também as famílias que vieram da área urbana para conhecer, prestigiar e aproveitar esse espaço tão especial”, afirmou Débora.

Cultura, lazer e desenvolvimento local

O Festival de Praia encerrou o fim de semana deixando resultados que ultrapassam os palcos e a programação cultural. A movimentação de visitantes, a geração de oportunidades para os moradores e a valorização de um espaço cuidado pela própria comunidade mostram como cultura e lazer também podem contribuir para fortalecer a economia e os vínculos locais.

A Prefeitura de Porto Velho segue promovendo iniciativas que ampliam o acesso à cultura e ao lazer, valorizam os distritos, incentivam a economia local e fortalecem a convivência comunitária em espaços públicos e acolhedores.