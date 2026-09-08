Samuel Costa usa Grito dos Excluídos para cobrar combate à violência e ampliar políticas sociais em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 08/09/2026 às 08h40

O candidato ao Governo de Rondônia, Samuel Costa, participou nesta segunda-feira (7), na zona Leste de Porto Velho, da 32ª edição do Grito dos Excluídos e Excluídas. O ato reuniu centenas de ativistas dos direitos humanos, movimentos sociais e representantes de diferentes tradições religiosas para discutir desigualdade social, violência e políticas públicas destinadas às populações mais vulneráveis.

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Durante sua participação, Costa afirmou que o Estado precisa direcionar políticas públicas para a chamada maioria minorizada — população periférica que, segundo ele, enfrenta diariamente dificuldades de acesso à saúde, educação, segurança, alimentação e proteção social.

Combate à violência contra mulheres

Um dos principais pontos abordados pelo candidato foi o enfrentamento à violência contra as mulheres. Samuel Costa afirmou que não é possível tratar como algo normal os índices de feminicídio e violência doméstica registrados em Rondônia.

“Não podemos romantizar nem tolerar a matança exacerbada de mulheres vítimas de feminicídio. Rondônia precisa enfrentar de forma firme a violência doméstica, a exploração do trabalho infantil e a exploração sexual”, declarou.

Para Costa, o enfrentamento à violência precisa envolver não apenas as forças de segurança, mas toda a rede de proteção, com atuação integrada das áreas de saúde, assistência social, educação e defesa dos direitos humanos.

Saúde mental e rede de proteção

Na área da saúde mental, o candidato defendeu o fortalecimento dos núcleos de apoio e da Rede de Atenção Psicossocial, com CAPS funcionando 24 horas por dia, sete dias por semana, além da ampliação da estrutura de atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade.

Costa também propôs que o Governo do Estado fortaleça e financie os Conselhos Tutelares, considerados fundamentais na proteção de crianças e adolescentes.

Outra proposta apresentada durante o ato foi a construção de uma parceria permanente entre o poder público e organizações que atuam diretamente nas comunidades, incluindo a Pastoral da Terra, a Pastoral da Criança e iniciativas voltadas à juventude e à população idosa.

Restaurante popular e educação em tempo integral

No enfrentamento à desigualdade social, Samuel Costa defendeu a implantação de restaurantes populares em regiões estratégicas do Estado, especialmente onde há maior concentração de famílias em situação de vulnerabilidade.

Na educação, o candidato voltou a defender a ampliação da educação em tempo integral, associada a uma rede de enfrentamento às violências e à garantia de oportunidades para crianças e jovens das periferias.

“Precisamos construir um Estado que esteja presente onde a população mais precisa. Fortalecer a rede de proteção, a saúde mental, a educação e as políticas sociais é enfrentar as desigualdades na prática”, afirmou.

O Grito dos Excluídos e Excluídas, realizado tradicionalmente no dia 7 de setembro, reúne movimentos populares, entidades sociais, organizações religiosas e defensores dos direitos humanos em manifestações que buscam dar visibilidade às demandas de grupos historicamente marginalizados.

A participação de Samuel Costa ocorre no contexto da disputa pelo Governo de Rondônia nas eleições de 2026, nas quais o candidato apresenta como uma de suas principais bandeiras a ampliação das políticas públicas voltadas às periferias e às populações em situação de vulnerabilidade.