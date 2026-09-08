Carro sai da pista bate em árvore e deixa dois feridos na RO-383
Por rolnews.com
Publicada em 08/09/2026 às 08h50
Nos acompanhe pelo Google News

 Duas pessoas ficaram feridas após um carro sair da pista e bater contra uma árvore na RO-383, próximo à Linha 176, em Santa Luzia d'Oeste. O acidente foi registrado por volta das 12h15 desta segunda-feira (7).

Segundo a ocorrência, quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou o veículo fora da pista e os dois ocupantes ainda no interior do automóvel.

O condutor e a passageira foram atendidos inicialmente por uma equipe do Hospital Municipal, que realizou os primeiros socorros e encaminhou ambos para atendimento médico.

De acordo com o registro, os dois se queixavam de dores na parte frontal do tórax.

 O motorista informou aos policiais que perdeu o controle da direção por motivos ainda não esclarecidos, saiu da pista e, em seguida, colidiu contra uma árvore.

A Polícia Técnico-Científica foi acionada, mas não compareceu ao local. O veículo permaneceu às margens da rodovia, pois os danos causados pelo impacto impediram sua remoção imediata.

As circunstâncias do acidente ainda deverão ser esclarecidas. 

Polícia Santa Luzia do Oeste
Imprimir imprimir