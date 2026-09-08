Carro sai da pista bate em árvore e deixa dois feridos na RO-383

Por rolnews.com

Publicada em 08/09/2026 às 08h50

Duas pessoas ficaram feridas após um carro sair da pista e bater contra uma árvore na RO-383, próximo à Linha 176, em Santa Luzia d'Oeste. O acidente foi registrado por volta das 12h15 desta segunda-feira (7).

Segundo a ocorrência, quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou o veículo fora da pista e os dois ocupantes ainda no interior do automóvel.

O condutor e a passageira foram atendidos inicialmente por uma equipe do Hospital Municipal, que realizou os primeiros socorros e encaminhou ambos para atendimento médico.

De acordo com o registro, os dois se queixavam de dores na parte frontal do tórax.

O motorista informou aos policiais que perdeu o controle da direção por motivos ainda não esclarecidos, saiu da pista e, em seguida, colidiu contra uma árvore.

A Polícia Técnico-Científica foi acionada, mas não compareceu ao local. O veículo permaneceu às margens da rodovia, pois os danos causados pelo impacto impediram sua remoção imediata.

As circunstâncias do acidente ainda deverão ser esclarecidas.