Carro sai da pista bate em árvore e deixa dois feridos na RO-383

Duas pessoas ficaram feridas após um carro sair da pista e bater contra uma árvore na RO-383, próximo à Linha 176, em Santa Luzia d'Oeste. O acidente foi registrado por volta das 12h15 desta segunda-feira (7).
Segundo a ocorrência, quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou o veículo fora da pista e os dois ocupantes ainda no interior do automóvel.
O condutor e a passageira foram atendidos inicialmente por uma equipe do Hospital Municipal, que realizou os primeiros socorros e encaminhou ambos para atendimento médico.
De acordo com o registro, os dois se queixavam de dores na parte frontal do tórax.
O motorista informou aos policiais que perdeu o controle da direção por motivos ainda não esclarecidos, saiu da pista e, em seguida, colidiu contra uma árvore.
A Polícia Técnico-Científica foi acionada, mas não compareceu ao local. O veículo permaneceu às margens da rodovia, pois os danos causados pelo impacto impediram sua remoção imediata.
As circunstâncias do acidente ainda deverão ser esclarecidas.
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