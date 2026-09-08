Sete de Setembro: Rondônia celebra 204 anos da Independência do Brasil com desfile cívico-militar

Por secom

Publicada em 08/09/2026 às 09h19

Entre passos firmes, bandeiras ao vento e o olhar atento de diversas famílias, o estado de Rondônia celebrou na segunda-feira, 7 de setembro, os 204 anos da Independência do Brasil. Na Avenida Santos Dumont, em Porto Velho, o tradicional desfile cívico-militar transformou-se em um grande encontro entre gerações, reunindo estudantes, militares, autoridades e a população em geral para celebrar uma das datas mais importantes da história do país.

Ao celebrar o ato, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que a data também é um momento de reflexão sobre os avanços conquistados pelo estado e os desafios que ainda precisam ser enfrentados. Para ele, é preciso manter a mesma garra e o desejo de transformação, agindo de forma correta para construir um futuro melhor.

TRADIÇÃO



A cada passagem dos pelotões e instituições, o público acompanhava com atenção e entusiasmo as apresentações que deram vida à celebração. Crianças, jovens, adultos e idosos ocuparam os espaços ao longo da avenida, muitos deles levando celulares para registrar o momento e guardar uma lembrança daquele encontro.



O desfile também foi um momento de orgulho e emoção para a visitante Helena Amorim, que levou toda a família para acompanhar a programação e, principalmente, prestigiar o filho, soldado do 5º BEC, que participou do desfile. “Relembrar a Independência do Brasil, essa data histórica, é um momento cívico que a gente tem que levar aos jovens, sobre a importância dela, o dever. Ao mesmo tempo fazer com que gostem mais e vivenciem também essa memória”, disse.



Entre os estudantes que participaram do desfile, estiveram os alunos da Escola Getúlio Vargas, acompanhados pelo oficial gestor do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim), coronel Ramiro. “É necessário que nossos alunos tenham a oportunidade de vivenciar, na prática, esse momento de civismo, reconhecendo a importância da ordem, da disciplina e do respeito. E isso também acaba refletindo no desempenho escolar, na postura e na própria performance dos estudantes ao longo do ano letivo”, ressaltou.

ORGANIZAÇÃO

Quem foi prestigiar contou com uma estrutura ampliada ao longo dos 940 metros destinados ao desfile na avenida. Entre as melhorias, estiveram o amplo estacionamento, a expansão das arquibancadas e a disponibilização de mais banheiros, medidas planejadas para proporcionar uma experiência ainda mais confortável e segura durante a programação.

A organização do espaço considerou ainda, a circulação do público e dos participantes, permitindo que famílias e visitantes acompanhassem as apresentações com mais tranquilidade. Outro destaque foi o cuidado com a acessibilidade, com áreas reservadas para idosos, Pessoas com Deficiência (PcD) e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), garantindo condições mais adequadas para permanecer durante todo o evento.

A DATA

O 7 de Setembro, também conhecido como Dia da Independência do Brasil ou Dia da Pátria, é a data em que o país celebra a declaração de independência do Império Português, ocorrida em 1822. Transformado em feriado nacional, o momento é tradicionalmente marcado por desfiles cívico-militares em diferentes regiões brasileiras, desde a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, até as capitais e demais municípios.