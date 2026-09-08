Leilão em Vila Samuel arrecada fundos par ao Hospital de Amor

Por Assessoria

Publicada em 08/09/2026 às 09h35

Foi um sucesso o 6º Leilão Beneficente Direito de Viver, realizado no último domingo (6) em Candeias do Jamari com a finalidade de arrecadar recursos para o Hospital de Amor, especializado no tratamento Câncer. O evento foi um sucesso e arrecadou mais de CR$ 340 mil, graças a participação efetiva da população do Distrito de Vila Samuel.

O evento que teve a presidência dos moradores Geraldo Sem Medo e coordenação de João Leandro ocorreu na Chácara Maria Eduarda. Ao final foi possível arrecadar R$ 356 mil para o Hospital de Amor, graças a participação efetiva da população.

O casal Garnisé de Ouro, conhecido como “Lampião e Maria Bonita” foi arrematado por R$ 30 mil, pela Família Rossi e amigos. O Boi de Ouro também foi destaque no leilão com o valor de R$ 58 mil.

Para o coordenador João Leandro, os moradores do Distrito de Vila Samuel em Candeias do Jamari, demonstrou alto grau de generosidade no apoio ao leilão beneficente em favor do Hospital de Amor, que realiza um trabalho dos mais significativos no atendimento às pessoas portadoras de câncer. “Por mais que a gente faça é pouco pela importância da entidade na luta contra a terrível doença”, argumentou Leandro.