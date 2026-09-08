Ensino Fundamental: Porto Velho prepara implantação do primeiro Colégio Cívico-Militar da Rede Municipal de ensino

Por Meiry Santos

Publicada em 08/09/2026 às 09h12

A proposta representa uma nova estratégia para fortalecer a formação integral dos estudantes, unindo educação em tempo integral, gestão pedagógica conduzida pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) e um componente complementar voltado à formação cidadã, disciplina educativa, convivência e cultura de paz.

A unidade será destinada aos estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental, com capacidade estimada para atender cerca de 300 alunos em tempo integral. A definição do local onde a unidade será implantada será realizada por meio de consulta pública, garantindo a participação da comunidade nesse processo.

O modelo foi estruturado para garantir que toda a gestão educacional e pedagógica permaneça sob responsabilidade da Semed. Caberá aos profissionais da educação a condução do currículo, planejamento, metodologias de ensino, avaliações, elaboração e execução do Projeto Político-Pedagógico, além do acompanhamento permanente da aprendizagem dos estudantes.

O componente cívico-militar terá atuação complementar à proposta educacional e não exercerá interferência no processo pedagógico. Os profissionais vinculados a essa área não atuarão como docentes e não terão participação na definição do currículo, das metodologias de ensino ou nos processos de avaliação.

A proposta busca contribuir com a organização da rotina escolar, o fortalecimento da formação cidadã, o civismo, a disciplina educativa, a prevenção e mediação de conflitos e a construção de um ambiente de respeito e convivência pacífica.

Para o secretário municipal de Educação, Giordani Lima, o principal diferencial do modelo está justamente na integração entre uma educação de qualidade, em tempo integral, e ações complementares voltadas ao desenvolvimento integral das crianças. “Estamos preparando uma escola em que o centro de todo o processo continua sendo a aprendizagem. A Semed será responsável por toda a gestão pedagógica, pelo currículo e pelo trabalho educacional desenvolvido dentro da unidade. O componente cívico-militar vem de forma complementar, contribuindo para valores como cidadania, respeito, organização, convivência e cultura de paz, sem qualquer interferência na autonomia pedagógica dos nossos profissionais”, destacou o secretário.

Giordani Lima também ressaltou que a implantação será acompanhada de forma permanente, considerando indicadores educacionais e aspectos relacionados ao ambiente escolar. “Vamos acompanhar de perto os resultados, avaliando aprendizagem, frequência, permanência, fluxo escolar, convivência e participação das famílias. O objetivo é construir uma experiência que fortaleça o desenvolvimento dos nossos estudantes e ofereça às famílias mais uma alternativa dentro da rede municipal”.

Léo Moraes destacou que a iniciativa amplia as possibilidades da rede municipal

A implantação do Colégio Cívico-Militar seguirá princípios como gestão democrática, inclusão, equidade, respeito à diversidade, direitos humanos, proteção integral das crianças e participação das famílias na vida escolar.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou que a iniciativa amplia as possibilidades da rede municipal e reforça o compromisso da gestão com investimentos em modelos que contribuam para a formação completa dos estudantes. “Nossa prioridade é garantir uma educação pública cada vez mais forte, moderna e capaz de atender às diferentes necessidades das famílias de Porto Velho. Esse modelo une ensino em tempo integral, uma gestão pedagógica totalmente conduzida pela Semed e ações complementares voltadas à formação cidadã e à construção de um ambiente escolar seguro e respeitoso. Estamos ampliando oportunidades e buscando oferecer às nossas crianças todas as condições para aprender, conviver e construir um futuro melhor”, afirmou o prefeito.

A participação de profissionais vinculados à segurança pública ocorrerá por meio de cooperação institucional, mantendo-se o vínculo desses profissionais com seus respectivos órgãos de origem. A implantação será realizada de forma gradual e contará com acompanhamento e avaliação contínuos. Entre os indicadores que deverão ser observados estão os resultados de aprendizagem, frequência, permanência, fluxo escolar, convivência, ambiente escolar e participação das famílias.

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Texto: Meiry Santos

Agência de Notícias

Agência de Notícias

Modelo une educação em tempo integral, formação cidadã, disciplina educativa e cultura de paz, sem interferência do componente cívico-militar no processo pedagógico

Unidade será destinada aos estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental

A proposta representa uma nova estratégia para fortalecer a formação integral dos estudantes, unindo educação em tempo integral, gestão pedagógica conduzida pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) e um componente complementar voltado à formação cidadã, disciplina educativa, convivência e cultura de paz.

A unidade será destinada aos estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental, com capacidade estimada para atender cerca de 300 alunos em tempo integral. A definição do local onde a unidade será implantada será realizada por meio de consulta pública, garantindo a participação da comunidade nesse processo.

O modelo foi estruturado para garantir que toda a gestão educacional e pedagógica permaneça sob responsabilidade da Semed. Caberá aos profissionais da educação a condução do currículo, planejamento, metodologias de ensino, avaliações, elaboração e execução do Projeto Político-Pedagógico, além do acompanhamento permanente da aprendizagem dos estudantes.

O componente cívico-militar terá atuação complementar à proposta educacional e não exercerá interferência no processo pedagógico. Os profissionais vinculados a essa área não atuarão como docentes e não terão participação na definição do currículo, das metodologias de ensino ou nos processos de avaliação.

Modelo foi estruturado para garantir que toda a gestão educacional e pedagógica permaneça sob responsabilidade da Semed

A proposta busca contribuir com a organização da rotina escolar, o fortalecimento da formação cidadã, o civismo, a disciplina educativa, a prevenção e mediação de conflitos e a construção de um ambiente de respeito e convivência pacífica.

Para o secretário municipal de Educação, Giordani Lima, o principal diferencial do modelo está justamente na integração entre uma educação de qualidade, em tempo integral, e ações complementares voltadas ao desenvolvimento integral das crianças. “Estamos preparando uma escola em que o centro de todo o processo continua sendo a aprendizagem. A Semed será responsável por toda a gestão pedagógica, pelo currículo e pelo trabalho educacional desenvolvido dentro da unidade. O componente cívico-militar vem de forma complementar, contribuindo para valores como cidadania, respeito, organização, convivência e cultura de paz, sem qualquer interferência na autonomia pedagógica dos nossos profissionais”, destacou o secretário.

Giordani Lima também ressaltou que a implantação será acompanhada de forma permanente, considerando indicadores educacionais e aspectos relacionados ao ambiente escolar. “Vamos acompanhar de perto os resultados, avaliando aprendizagem, frequência, permanência, fluxo escolar, convivência e participação das famílias. O objetivo é construir uma experiência que fortaleça o desenvolvimento dos nossos estudantes e ofereça às famílias mais uma alternativa dentro da rede municipal”.

A implantação do Colégio Cívico-Militar seguirá princípios como gestão democrática, inclusão, equidade, respeito à diversidade, direitos humanos, proteção integral das crianças e participação das famílias na vida escolar.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou que a iniciativa amplia as possibilidades da rede municipal e reforça o compromisso da gestão com investimentos em modelos que contribuam para a formação completa dos estudantes. “Nossa prioridade é garantir uma educação pública cada vez mais forte, moderna e capaz de atender às diferentes necessidades das famílias de Porto Velho. Esse modelo une ensino em tempo integral, uma gestão pedagógica totalmente conduzida pela Semed e ações complementares voltadas à formação cidadã e à construção de um ambiente escolar seguro e respeitoso. Estamos ampliando oportunidades e buscando oferecer às nossas crianças todas as condições para aprender, conviver e construir um futuro melhor”, afirmou o prefeito.

A participação de profissionais vinculados à segurança pública ocorrerá por meio de cooperação institucional, mantendo-se o vínculo desses profissionais com seus respectivos órgãos de origem. A implantação será realizada de forma gradual e contará com acompanhamento e avaliação contínuos. Entre os indicadores que deverão ser observados estão os resultados de aprendizagem, frequência, permanência, fluxo escolar, convivência, ambiente escolar e participação das famílias.