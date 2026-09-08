Prefeitura realiza obra de pavimetação interligando o bairro Jorge Teixeira ao novo conjunto habitacional

Por Assessoria

Publicada em 08/09/2026 às 08h58

Mais mobilidade, desenvolvimento e qualidade de vida para Espigão d’Oeste!A chegada do asfalto novo está transformando a realidade da nossa cidade e trazendo impactos diretos para o dia a dia da comunidade. Com a interligação estratégica entre o bairro Jorge Teixeira e o novo conjunto habitacional, damos um passo fundamental rumo a um futuro mais conectado e estruturado.

Mais do que pavimento, o asfalto representa:

Valorização imobiliária e urbanização planejada para a região.

Segurança e conforto no trânsito para motoristas, pedestres e ciclistas.

Fim da poeira no período seco e da lama nos dias de chuva, garantindo mais saúde para as famílias.

Facilidade no acesso a serviços essenciais, transporte público e integração entre os bairros.

Crescer com planejamento é cuidar da nossa gente e preparar Espigão d’Oeste para os novos desafios. Seguimos avançando!