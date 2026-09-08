Ação Cadastro Único Itinerante será realizado ao Bairro 25 de Dezembro nesta quarta-feira (9)

Por ASSESORIA

Publicada em 08/09/2026 às 09h36

A ação Cadastro Único Itinerante será realizada pela prefeitura de Ariquemes no Bairro 25 de Dezembro na próxima quarta-feira (9).

No dia 09 de setembro, a unidade móvel da SEMDES estará na Avenida Canaã, em frente ao Posto Diamantes, levando atendimento mais rápido e perto de você.

09/09 (quarta-feira)

Das 8h às 13h

Bairro 25 de Dezembro – Avenida Canaã

Serão oferecidos serviços de recadastramento, atualização e revisão de dados, além de informações sobre os serviços do Bolsa Família e BPC.

Não esqueça seus documentos: RG, CPF, comprovante de residência e declaração escolar dos filhos.

Leve seus documentos e garanta seus direitos!