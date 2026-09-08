Ação Cadastro Único Itinerante será realizado ao Bairro 25 de Dezembro nesta quarta-feira (9)

A ação Cadastro Único Itinerante será realizada pela prefeitura de Ariquemes no Bairro 25 de Dezembro na próxima quarta-feira (9).
No dia 09 de setembro, a unidade móvel da SEMDES estará na Avenida Canaã, em frente ao Posto Diamantes, levando atendimento mais rápido e perto de você.
09/09 (quarta-feira)
Das 8h às 13h
Bairro 25 de Dezembro – Avenida Canaã
Serão oferecidos serviços de recadastramento, atualização e revisão de dados, além de informações sobre os serviços do Bolsa Família e BPC.
Não esqueça seus documentos: RG, CPF, comprovante de residência e declaração escolar dos filhos.
Leve seus documentos e garanta seus direitos!
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