Suspeito foge após homem ser esfaqueado durante briga em Pimenteiras

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 08/09/2026 às 09h00

O suspeito de ferir um homem com um canivete durante uma briga em Pimenteiras do Oeste fugiu após o ataque e não havia sido localizado no momento do atendimento da ocorrência. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, responsável pela área.

A Polícia Militar tomou conhecimento do episódio depois que a vítima procurou atendimento em uma unidade hospitalar. Os policiais foram acionados para comparecer ao local após a entrada do homem com um ferimento provocado por objeto perfurocortante.

No hospital, a vítima relatou à equipe policial que havia se envolvido em um desentendimento com outro homem, conhecido na região pelo apelido de “Bolívia”.

Segundo o relato, durante a discussão, o outro envolvido sacou um canivete e atingiu as costas da vítima. O golpe provocou um corte na região.

Depois da agressão, o suspeito deixou o local. Não foram obtidas informações mais detalhadas sobre o paradeiro dele durante o atendimento, em razão do estado de saúde da vítima e das circunstâncias da ocorrência.

A Polícia Civil ficará responsável pela investigação da autoria e da motivação do caso.