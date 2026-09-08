Energisa abre oportunidades de emprego em três cidades de Rondônia

Por ENERGISA

Publicada em 08/09/2026 às 08h38

A Energisa Rondônia está com oportunidades de emprego abertas em Porto Velho, Cacoal e Vilhena. As vagas abrangem diferentes áreas de atuação e níveis de experiência, com inscrições realizadas exclusivamente pela plataforma Gupy.

Em Porto Velho, as oportunidades são para supervisor(a) de equipe de campo e técnico(a) de automação. Para Vilhena, há seleção para eletricista. Já em Cacoal, a vaga de assistente de frota é destinada exclusivamente a pessoas com deficiência.

Além das oportunidades disponíveis, a Energisa mantém um banco de talentos exclusivo para pessoas com deficiência. Por meio do cadastro, profissionais de diferentes áreas e níveis de formação podem apresentar suas experiências e competências para serem considerados em futuras seleções compatíveis com seus perfis.

“Queremos ampliar a participação das pessoas com deficiência em nossos processos seletivos e contribuir para um ambiente de trabalho cada vez mais diverso e inclusivo. O banco de talentos é uma importante porta de entrada, pois permite que esses profissionais sejam identificados e considerados sempre que surgirem oportunidades alinhadas às suas qualificações”, destaca Sabrina Amorim, coordenadora de Recursos Humanos da Energisa Rondônia.

Como se inscrever

Os interessados devem acessar grupoenergisa.gupy.io e, no campo “Estado”, selecionar a opção “Rondônia”. Na plataforma, é possível consultar os requisitos, as atribuições e as demais informações de cada oportunidade, além de realizar a candidatura.

Todo o processo seletivo é gratuito e conduzido pela plataforma Gupy. A Energisa reforça que não cobra nenhum valor para inscrição ou participação em qualquer etapa da seleção. Os candidatos devem ficar atentos e utilizar somente o canal oficial da empresa.

Oportunidades disponíveis

Cacoal: assistente de frota (vaga exclusiva para pessoa com deficiência);

Vilhena: eletricista;

Porto Velho: supervisor(a) de equipe de campo e técnico(a) de automação;

Banco de talentos: cadastro exclusivo para pessoas com deficiência.