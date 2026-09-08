Maurício Carvalho destaca força do povo e defende ampliação do trabalho por Rondônia neste 7 de Setembro

Por Assessoria

Publicada em 08/09/2026 às 08h40

Neste 7 de Setembro, o deputado federal e candidato à reeleição Maurício Carvalho (Federação União Progressista) destacou que celebrar a Independência do Brasil é também reconhecer a força de quem trabalha diariamente para construir um país melhor. Para o parlamentar, desenvolvimento, respeito e esperança precisam caminhar ao lado de ações concretas que melhorem a vida da população.

À frente da bancada federal de Rondônia, Maurício tem defendido a união dos parlamentares em torno dos interesses do Estado e uma atuação cada vez mais forte em Brasília. O deputado afirma que o próximo passo é ampliar esse trabalho, garantindo que Rondônia conquiste mais investimentos, infraestrutura, oportunidades, fortalecimento da produção e melhores condições para seus municípios.

“Independência é acreditar na força do nosso povo. Um país se constrói com trabalho, respeito e esperança. Como deputado federal e líder da nossa bancada, tenho a responsabilidade de fazer a voz de Rondônia ser ouvida em Brasília. Já avançamos, mas podemos avançar muito mais”, afirmou Maurício.

Para o deputado, o 7 de Setembro também deve inspirar a construção do futuro. “Rondônia é um Estado de gente que trabalha, produz e acredita. Quero continuar ajudando a ampliar as oportunidades para nossa população e fortalecer o espaço que Rondônia merece ocupar no desenvolvimento do Brasil. O futuro que queremos não acontece apenas com esperança. Ele precisa ser construído com trabalho”, concluiu.