Hildon quer modernizar escolas de Rondônia onde 84% não têm laboratório de ciências

Por Assessoria

Publicada em 08/09/2026 às 08h20

Hildon Chaves 44 quer levar para a rede estadual a experiência de melhoria das escolas adotada durante seus oito anos à frente da Prefeitura de Porto Velho. Na gestão municipal, um programa de repasse direto destinou R$ 29 milhões às 141 escolas para manutenção, reformas e ampliações, permitindo que problemas do dia a dia fossem resolvidos com mais rapidez.

O desafio agora é maior. Dados reunidos no diagnóstico da educação mostram que 47,1% das escolas públicas de Rondônia não têm biblioteca ou sala de leitura, 54% das estaduais não possuem quadra esportiva, 60,4% não contam com laboratório de informática e 84,4% não têm laboratório de ciências. Na prática, mais de oito em cada dez escolas ficam sem espaço adequado para aulas experimentais.

ESTRUTURA ESCOLAR - “Não existe educação moderna numa escola que ainda funciona com estrutura do passado. Em Porto Velho, nós investimos nas unidades e aprendemos que escola bem cuidada também ajuda o aluno a aprender. Vamos levar essa experiência para Rondônia, com ambientes mais seguros, confortáveis e preparados para o futuro”, afirma Hildon.

O Plano de Governo prevê um levantamento das condições de cada escola para definir onde os investimentos são mais urgentes. Entre as prioridades estão reformas, manutenção preventiva, climatização, acessibilidade, melhoria das instalações elétricas, conectividade e modernização tecnológica.

ESCOLA PREPARADA - Para Hildon, melhorar a educação também significa garantir que o estudante encontre dentro da escola condições para aprender e permanecer estudando. “Nosso jovem precisa sair da escola preparado para as oportunidades que existem onde vive. E isso começa com uma escola que funcione de verdade”, afirma.