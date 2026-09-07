CadÚnico no Seu Bairro realizou 161 atendimentos no Residencial Cristal da Calama

Por Adaides Batista

Publicada em 07/09/2026 às 16h42

Equipe realizou transferências de municípios e prestou orientações sobre programas e benefícios sociais

Moradores do Residencial Cristal da Calama e de áreas próximas tiveram acesso aos serviços do Cadastro Único no último sábado (5), durante mais uma edição do projeto CadÚnico no Seu Bairro. A ação da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), foi realizada das 8h às 14h, na avenida Calama, nº 12.003, bairro Teixeirão, no ponto final do ônibus, e registrou 161 atendimentos.

A Unidade Móvel de Cadastramento da Semias esteve no local para atender famílias que precisavam realizar o primeiro cadastro ou atualizar informações no Cadastro Único. A equipe também realizou transferências de municípios e prestou orientações sobre programas e benefícios sociais.

De acordo com as necessidades identificadas durante os atendimentos, os moradores também receberam encaminhamentos para outros serviços da rede socioassistencial.

Iniciativa integrou as ações de descentralização do atendimento do Cadastro Único

A iniciativa integrou as ações de descentralização do atendimento do Cadastro Único, levando os serviços para mais perto das comunidades. Com a unidade móvel nos bairros, as famílias puderam resolver demandas cadastrais sem a necessidade de se deslocarem até a Central do Cadastro Único.

O Cadastro Único é utilizado pelo poder público para identificar e caracterizar famílias de baixa renda e serve como instrumento para acesso a diferentes programas e benefícios sociais, conforme os critérios estabelecidos para cada política. Por isso, a manutenção dos dados atualizados é fundamental sempre que houver mudanças nas informações da família.

Atendimento próximo às comunidades

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, ressaltou que a descentralização do atendimento contribuiu para facilitar o acesso das famílias aos serviços.

Unidade Móvel esteve no local para atender famílias que precisavam realizar o primeiro cadastro ou atualizar informações no Cadastro Único

“O atendimento nos próprios bairros permite que mais famílias tenham acesso ao Cadastro Único e às orientações sobre os benefícios sociais. A presença da unidade móvel no Residencial Cristal da Calama facilitou esse processo e aproximou o serviço das pessoas que precisavam dele”,.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou a importância da presença dos serviços públicos diretamente nas comunidades.

“Levar o atendimento para perto dos moradores facilita o acesso e reduz as dificuldades de deslocamento. O CadÚnico no Seu Bairro permitiu que as famílias fossem atendidas onde vivem e recebessem orientação sobre os serviços e benefícios disponíveis”.

Resultado

A edição do CadÚnico no Seu Bairro no Residencial Cristal da Calama resultou em 161 atendimentos, entre novos cadastros, atualizações cadastrais, transferências de município, orientações sobre benefícios sociais e encaminhamentos para a rede socioassistencial.

Fotos: Isaíne Julie