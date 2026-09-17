Investimentos de Marcelo Cruz ultrapassam R$ 2,68 milhões no Cone Sul de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 17/09/2026 às 17h01

O candidato à reeleição a deputado estadual pelo Avante, Marcelo Cruz, destinou recursos e investimentos para municípios da região do Cone Sul de Rondônia ao longo de seu mandato. As ações contemplaram principalmente as áreas da saúde e da agricultura, com aquisição de veículos, medicamentos, máquinas, implementos agrícolas e equipamentos para fortalecer os serviços oferecidos à população.

Entre os municípios contemplados estão Vilhena, Colorado do Oeste, Corumbiara e Chupinguaia. Os recursos contribuíram para a estruturação da saúde e para o fortalecimento das atividades desenvolvidas pelos produtores rurais, com equipamentos voltados à melhoria das condições de trabalho e ao apoio à agricultura familiar.

“Investimos bastante no Cone Sul de Rondônia, levando equipamentos e recursos para áreas importantes como a saúde e a agricultura. São setores que precisam de atenção e de estrutura para que os profissionais possam trabalhar melhor e os produtores rurais tenham mais condições de desenvolver suas atividades. Quero continuar fazendo por Rondônia, levando recursos para os municípios e trabalhando para melhorar a vida da nossa população”, afirmou Marcelo Cruz.

Somados, os investimentos destinados aos municípios contemplados no Cone Sul chegam a R$ 2.682.465,38, distribuídos da seguinte forma: Vilhena, R$ 100 mil; Colorado do Oeste, R$ 1.782.465,38; Corumbiara, R$ 720 mil; e Chupinguaia, R$ 80 mil. Os recursos foram aplicados em ações nas áreas da saúde e agricultura, incluindo veículos, medicamentos, máquinas e equipamentos.

Marcelo Cruz afirma que pretende continuar trabalhando para ampliar a destinação de recursos para os municípios de Rondônia, com atenção a áreas como saúde, agricultura, infraestrutura, segurança pública e outras demandas da população. Segundo o candidato, o trabalho realizado nos municípios deve continuar com novos investimentos e ações voltadas ao desenvolvimento do estado.