Pastor Evanildo participa de encontros com lideranças e moradores durante agenda em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 18/09/2026 às 15h09

O candidato a deputado federal pelo PSD, Pastor Evanildo, participou, na última quinta-feira (17), de uma série de reuniões com lideranças e moradores de diferentes bairros de Porto Velho. A agenda teve como objetivo apresentar propostas e ouvir de perto as demandas da população.

No bairro Marcos Freire, o candidato participou da reunião do líder Adolfo. O encontro foi marcado pelo diálogo com os moradores e pela apresentação de propostas para diferentes áreas. No bairro São Francisco, Pastor Evanildo esteve na reunião das líderes Mayara e Valéria, com a anfitriã Vânia, também em um momento de conversa e escuta.

Já no bairro Cohab, o candidato participou da reunião da líder Beatriz, ao lado do candidato a deputado estadual Jeovane Ibiza. Durante o encontro, foram apresentadas propostas e discutidas demandas relacionadas ao dia a dia da população. A agenda também passou pelo bairro Planalto, onde Pastor Evanildo participou da reunião do líder Lucas.

No bairro Aponiã, o candidato esteve na reunião da líder Wendy, dando continuidade à agenda de diálogo com os moradores. Para Pastor Evanildo, as visitas aos bairros são importantes para conhecer as necessidades de cada comunidade e construir propostas a partir das demandas apresentadas pela população.

“Quero estar perto das pessoas, ouvir o que cada comunidade precisa e transformar essas demandas em propostas. Na agricultura, quero defender mais apoio ao produtor rural e à agricultura familiar; na saúde, buscar melhorias no atendimento e mais estrutura; na educação, defender investimentos e melhores condições para alunos e profissionais; e, na segurança pública, trabalhar por mais estrutura e políticas que contribuam para a proteção das famílias”, afirmou.

Pastor Evanildo destacou ainda que pretende manter o diálogo com moradores e lideranças durante a caminhada eleitoral. “Cada visita é uma oportunidade de ouvir, aprender e entender melhor a realidade das comunidades. Nosso compromisso é construir um trabalho baseado nas necessidades da população e continuar percorrendo os bairros para ouvir as pessoas e apresentar nossas propostas para Rondônia”, disse.