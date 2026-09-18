Ao lado de lideranças, Léo Moraes reafirma apoio e pede votos para Sílvia Cristina

Por Assessoria

Publicada em 18/09/2026 às 15h22

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, reuniu apoiadores e lideranças, na noite desta quinta-feira (17), para confirmar o seu apoio e pedir votos para a candidata ao Senado, Sílvia Cristina. Com uma das melhores avaliações entre todos os prefeitos de capitais do país, a entrada de Léo Moraes e seu grupo político na campanha de Sílvia Cristina é um reforço de peso, nessa reta final de campanha.

“O apoio do prefeito Léo Moraes e de seu grupo político, reforçam e muito a nossa candidatura na capital, que está em franco crescimento. Ter o apoio de um gestor que em pouco tempo fez muito pelo município, que é do povo e que gosta de gente, com certeza aumenta a nossa presença em Porto Velho e vamos trabalhar ladeados na campanha e também quando estiver no Senado”, destacou Sílvia.

O prefeito reforçou que “quem é Léo Moraes, vai votar e pedir voto para Sílvia Cristina como se fosse para mim. Essa mulher tem entrega, tem um coração gigante, tem compromissos com Porto Velho e com Rondônia e vamos trabalhar para ser a senadora mais votada na capital”.

Sílvia Cristina anunciou que a parceria com Léo Moraes está consolidada e que ela assumiu dois compromissos com a capital: a construção de uma unidade de tratamento oncológico infantil e de um centro especializado de autismo. “Tenho o compromisso de lutar para implantar essas duas unidades e vamos trabalhar no Senado para, em parceria com o prefeito Léo Moraes, assegurar essas entregas”.