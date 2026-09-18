Oito equipes atuam em três mutirões de limpeza ao mesmo tempo em Porto Velho

Por Renata Beccária

Publicada em 18/09/2026 às 16h17

Três mutirões são completos e reúnem roço, raspagem, capina, varrição, recolhimento de resíduos e outros serviços definidos conforme a necessidade de cada local

Três regiões de Porto Velho recebem, desde a semana passada, mutirões de limpeza realizados pela Prefeitura. As frentes estão concentradas no Centro, no bairro Três Marias e no Residencial Orgulho do Madeira, com oito equipes mobilizadas diariamente para executar diferentes serviços de manutenção urbana.

O trabalho faz parte do Programa Cidade Limpa, implantado no início da gestão do prefeito Léo Moraes para ampliar e manter de forma contínua os serviços de limpeza em diferentes pontos da capital.

Do total de equipes, quatro trabalham das 6h às 16h e outras quatro atuam das 7h30 às 17h30. Os serviços são executados pela Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).

Os três mutirões são completos e reúnem roço, raspagem, capina, varrição, recolhimento de resíduos e outros serviços definidos conforme a necessidade de cada local. A concentração de equipes permite atender uma área maior e concluir diferentes etapas da limpeza em uma mesma região.

Para o prefeito Léo Moraes, a presença simultânea das equipes em diferentes pontos demonstra a proposta adotada pelo Cidade Limpa desde o início da gestão. “Quando criamos o Cidade Limpa, a proposta foi colocar a Prefeitura de forma permanente nas ruas. Limpeza não pode acontecer apenas de maneira pontual. Ela interfere diretamente no bairro onde a pessoa mora, no caminho que ela faz para o trabalho, na rua onde estão os comércios e nos espaços que a população utiliza todos os dias. Manter esse trabalho de forma contínua é cuidar da cidade e, principalmente, de quem vive nela”.

No Centro, a atuação alcança uma região de grande circulação de pessoas, veículos e atividades comerciais. No Três Marias e no Residencial Orgulho do Madeira, as equipes percorrem ruas e espaços públicos com serviços que retiram vegetação e resíduos acumulados e recuperam as condições de limpeza das áreas atendidas.

O secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, explica que os mutirões concentram diferentes tipos de serviço para que o trabalho avance de forma coordenada. “São oito equipes divididas entre três regiões, com serviços que se complementam. Tem equipe no roço, na raspagem, na capina, na varrição e no recolhimento do material. Essa organização permite entrar em uma região e fazer uma limpeza mais completa. O Cidade Limpa trouxe justamente essa lógica de trabalho contínuo, com planejamento e presença das equipes nos bairros”.

Além da mudança no aspecto das ruas e espaços públicos, a limpeza contribui para evitar o acúmulo de resíduos em calçadas, sarjetas, bocas de lobo e outros pontos da cidade. A manutenção também facilita a circulação nos espaços atendidos e reduz a quantidade de material que pode chegar ao sistema de drenagem durante as chuvas.

A Prefeitura também reforça que a conservação dos locais atendidos depende da participação da população, principalmente com o descarte correto dos resíduos e sem a formação de novos pontos de lixo após a passagem das equipes.

Os três mutirões seguem nesta semana no Centro, Três Marias e Residencial Orgulho do Madeira. A programação pode sofrer alterações conforme as necessidades identificadas pelas equipes.