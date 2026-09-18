Oficina AdaptaCidades fortalece planejamento climático de Porto Velho 

Por Sema

Publicada em 18/09/2026 às 16h42

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) de Porto Velho participou da Oficina Estadual do AdaptaCidades, realizada no dia 10 de setembro, no auditório da Biblioteca da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), campus de Cacoal.

O encontro reuniu representantes de municípios rondonienses contemplados pelo programa, órgãos públicos e instituições parceiras, com foco na estruturação da governança climática, etapa fundamental para a elaboração dos Planos Municipais de Adaptação à Mudança do Clima.

Ao sediar a oficina estadual, Cacoal tornou-se um ponto de integração entre diferentes realidades municipais. A troca de experiências contribuiu para que as equipes técnicas identificassem riscos, definissem prioridades e discutissem estratégias de adaptação adequadas às características de cada território.

Para Erinalda Ferreira, gerente da Divisão de Adaptação e Mitigação de Mudanças Climáticas da Sema, a participação de Porto Velho representa um avanço na construção de uma agenda climática integrada.

“A presença nesta oficina foi fundamental para que o município avance de forma estruturada na agenda climática. O encontro representou um passo institucional importante para definir responsabilidades e criar as bases de um plano de adaptação que dialogue com a realidade e proteja nossa população.”

Ao longo da programação, foram discutidas estratégias para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas e reduzir as vulnerabilidades dos municípios. Entre as ações relacionadas à resiliência urbana e ambiental estão a preservação dos recursos naturais e hídricos, a manutenção de áreas verdes, a prevenção e o combate às queimadas, o ordenamento territorial e o planejamento adequado do crescimento urbano.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância do planejamento antecipado para preparar Porto Velho diante dos desafios ambientais e climáticos.

“Planejar hoje é preparar Porto Velho para os desafios do futuro. Precisamos unir conhecimento, planejamento e ações concretas para proteger a população, preservar nossos recursos naturais e tornar a cidade cada vez mais resiliente”.

O AdaptaCidades integra o Programa Cidades Verdes Resilientes e é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), com apoio dos ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e das Cidades, além da cooperação técnica alemã por meio da GIZ. Em Rondônia, a iniciativa conta também com a participação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) e de instituições parceiras.