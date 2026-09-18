Compensação ambiental para reforçar fiscalização em Porto Velho

Por Sema

Publicada em 18/09/2026 às 16h14

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) de Porto Velho recebeu uma caminhonete e um drone destinados ao fortalecimento das ações de fiscalização e monitoramento ambiental realizadas no município. Os equipamentos foram entregues pela Concessionária de Rodovia Nova 364 como parte das medidas de compensação ambiental relacionadas à autorização para intervenções em Áreas de Preservação Permanente (APPs) e em corpos hídricos, exclusivamente para a execução das passagens e cruzamentos previstos no projeto.

A entrega dos equipamentos representa um reforço na estrutura da Sema, proporcionando melhores condições para o trabalho das equipes em campo e ampliando o uso de tecnologias nas atividades desenvolvidas pela secretaria.

A caminhonete será utilizada no deslocamento das equipes para ações de fiscalização, vistorias e monitoramento em diferentes áreas do município. Já o drone permitirá a realização de levantamentos e registros aéreos, contribuindo para o acompanhamento de áreas ambientais e para a identificação de possíveis irregularidades.

Para o secretário da Sema, Arthur Borin, os novos equipamentos vão contribuir tanto para a fiscalização quanto para as atividades de licenciamento ambiental. “Esses equipamentos vêm para fortalecer a nossa fiscalização e também contribuir com o licenciamento. Vamos implementar o uso dessas tecnologias, como o drone e o veículo, para fortalecer a atuação da Secretaria no município”.

O prefeito Léo Moraes destacou que o reforço da estrutura amplia a capacidade do Município de atuar na prevenção e no acompanhamento de possíveis impactos ambientais. “Estamos fortalecendo as ferramentas que ajudam o Município a fiscalizar, monitorar e proteger o meio ambiente. A tecnologia e melhores condições de trabalho dão mais eficiência às equipes e contribuem para uma gestão ambiental cada vez mais presente em Porto Velho”.

Compensação ambiental

A entrega faz parte das medidas de compensação ambiental relacionadas ao processo de autorização das intervenções necessárias para a execução das passagens e cruzamentos previstos no projeto da Concessionária Nova 364.

As medidas de compensação ambiental têm como objetivo contribuir para o fortalecimento das ações de proteção e gestão do meio ambiente, especialmente diante de intervenções que possam gerar impactos ambientais.

Com a chegada dos novos equipamentos, a Sema passa a contar com mais recursos para desenvolver suas atividades de campo, fortalecendo a capacidade operacional das equipes e ampliando as possibilidades de utilização de ferramentas tecnológicas no monitoramento ambiental.

O investimento também contribui para uma atuação mais integrada entre fiscalização, monitoramento e licenciamento, reforçando o trabalho do município na proteção ambiental e na gestão das áreas de interesse ambiental de Porto Velho.