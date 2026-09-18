Motociclistas receberão capacete e antena corta-pipa em ação da Prefeitura

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 18/09/2026 às 16h25

Pensando na segurança dos motociclistas, a Prefeitura de Porto Velho realiza neste domingo (20), a partir das 16h, uma ação com entrega de 600 capacetes e antenas corta-pipa na avenida Santos Dumont.

A iniciativa será realizada durante um corredor educativo de fluxo rápido. Agentes de trânsito estarão no local orientando os motociclistas sobre segurança e prevenção de acidentes.

Segundo o prefeito Léo Moraes, a ação faz parte da programação da Semana Nacional de Trânsito e busca aproximar a população das ações de conscientização.

“Precisamos trabalhar juntos para que nossa capital tenha um trânsito onde as pessoas possam saber que estão protegidas. Capacete e antena ajudam, mas a atenção no trânsito sempre será fundamental”, destacou Léo Moraes.

Para receber os equipamentos, é necessário fazer o pré-cadastro pelo aplicativo PVH+ e apresentar uma CNH válida no momento da ação.