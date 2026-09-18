Motociclistas receberão capacete e antena corta-pipa em ação da Prefeitura

Pensando na segurança dos motociclistas, a Prefeitura de Porto Velho realiza neste domingo (20), a partir das 16h, uma ação com entrega de 600 capacetes e antenas corta-pipa na avenida Santos Dumont.
A iniciativa será realizada durante um corredor educativo de fluxo rápido. Agentes de trânsito estarão no local orientando os motociclistas sobre segurança e prevenção de acidentes.
Segundo o prefeito Léo Moraes, a ação faz parte da programação da Semana Nacional de Trânsito e busca aproximar a população das ações de conscientização.
“Precisamos trabalhar juntos para que nossa capital tenha um trânsito onde as pessoas possam saber que estão protegidas. Capacete e antena ajudam, mas a atenção no trânsito sempre será fundamental”, destacou Léo Moraes.
Para receber os equipamentos, é necessário fazer o pré-cadastro pelo aplicativo PVH+ e apresentar uma CNH válida no momento da ação.
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