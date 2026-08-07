Jogos Intermunicipais de Rondônia 2026 têm fase final suspensa e receberão novo calendário

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/08/2026 às 13h40

A fase final dos XVII Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) 2026 será realizada em uma nova data, que ainda será anunciada pela Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel). Segundo a pasta, o calendário atualizado será divulgado oportunamente por meio de seus canais oficiais.

Mesmo com a suspensão da etapa decisiva da competição, permanecem válidos todos os atos administrativos já concluídos. Estão mantidas as inscrições, classificações, credenciamentos e os demais procedimentos relacionados aos XVII Jogos Intermunicipais de Rondônia. Caso haja alterações no calendário oficial, elas também serão comunicadas posteriormente pela Secretaria.

A medida foi tomada após uma reavaliação técnica conduzida pela Comissão Central Organizadora Estadual. Durante a análise, foi identificado que o cronograma inicialmente previsto para o JIR coincidia com a realização dos Jogos Escolares de Rondônia (JOER), cenário que poderia afetar a participação dos municípios, além da logística das delegações e da organização de ambos os eventos esportivos.

De acordo com a Sejucel, a reprogramação busca garantir condições adequadas para a realização da competição. Entre os aspectos considerados estão infraestrutura, hospedagem, alimentação, transporte, arbitragem e os demais serviços necessários ao desenvolvimento dos jogos, além da preservação da igualdade de condições entre os municípios participantes e da qualidade da organização do evento.

Antes da suspensão, a fase final dos XVII Jogos Intermunicipais de Rondônia estava prevista para ocorrer em duas etapas: a primeira entre os dias 14 e 30 de agosto, e a segunda de 10 a 20 de setembro. Com a decisão, todo o cronograma será reformulado.

Ao comunicar a suspensão, a Sejucel reiterou o compromisso com a transparência, a organização e o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao esporte, destacando que trabalha para viabilizar a realização dos XVII Jogos Intermunicipais de Rondônia com segurança, eficiência e condições adequadas para atletas, municípios e demais participantes.