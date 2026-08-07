Dia D de Multivacinação ocorre neste sábado em Rolim de Moura

Neste sábado, 08 de agosto, a Secretaria Municipal de Saúde convida toda a população para participar do Dia D de Multivacinação, uma oportunidade de colocar a caderneta de vacinação em dia e proteger quem você ama.
Data: 08/08/2026 (sábado)
Horário: Das 7h30 às 13h30
Local: Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Rolim de Moura
A vacinação é segura, gratuita e a melhor forma de prevenir diversas doenças. Leve seu cartão de vacinação, um documento com foto e o Cartão do SUS, se tiver.
Vacinar é um ato de cuidado, proteção e responsabilidade com toda a comunidade.
Secretaria Municipal de Saúde de Rolim de Moura
Cuidando da saúde, protegendo vidas.
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