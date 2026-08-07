Cristo, Bondinho e outros pontos turísticos são fechados por ventania

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 07/08/2026 às 15h14

Os principais pontos turísticos do Rio de Janeiro foram fechados nesta sexta-feira (7) depois da previsão de que ventos fortes podem atingir a cidade. Ao longo do dia, prefeitura da capital e governo do estado dispararam alertas de risco para o fenômeno por meio do Centro de Operações e da Defesa Civil.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) determinou que, desde as 13h, as concessionárias Paineiras-Corcovado e Trem do Corcovado suspendessem o transporte de turistas para o Cristo Redentor, que fica dentro do Parque Nacional da Tijuca. A retirada do público que já estava no mirante seria feita progressivamente.

Outras áreas turísticas do parque foram fechadas, como o Parque Lage, o Setor Floresta da Tijuca, a Vista Chinesa, a Mesa do Imperador, a Pedra da Gávea e a Pedra Bonita.

O acesso de bondinho ao Pão de Açúcar também foi encerrado desde as 13h, segundo a concessionária Parque Bondinho. O informe oficial diz que a medida foi tomada para garantir a segurança de funcionários e visitantes. O fechamento inclui ainda a Pista Cláudio Coutinho e a trilha do Morro da Urca.

A Prefeitura comunicou que todos os parques naturais e urbanos da cidade encerraram as atividades às 12h.

O Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, suspendeu as visitas e as oficinas que estavam agendadas para o dia. A administração informou que as pessoas que já haviam comprado ingressos pela internet poderão reagendar uma nova data.

O mesmo ocorreu no Museu do Amanhã, Museu de Arte do Rio, Museu Histórico Nacional e Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), que ficam na região central da cidade.

Começo da ventania nas ruas do Rio de Janeiro. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Volta para casa antecipada

O governo do estado e a prefeitura da capital recomendaram nesta sexta-feira que instituições que não prestam serviços essenciais encerrem seu expediente mais cedo para que a população tenha tempo de voltar para casa antes de o vendaval ganhar mais força.

A decisão foi tomada após a confirmação do registro de ventos de 74 km/h na Costa Verde, no fim desta manhã, e a previsão meteorológica de ventos fortes também para a capital.

A cidade do Rio entrou às 13h em Estágio 3 em sua escala de atenção, que tem cinco níveis. A classificação significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população.

Vento forte

O Serviço de Meteorologia da Prefeitura do Rio de Janeiro já confirmou a ocorrência de ventos fortes na cidade nesta sexta. A velocidade das rajadas chegou a 66,6 km/h no Aeroporto do Galeão, entre 11h e 12h.

Já no Aeroporto Santos Dumont, o vento atingiu 64,8 km/h entre 12h e 13h. Apesar dos registros, os dois aeroportos operavam sem alterações até o início da tarde desta sexta-feira.

“Permanecemos operando no visual e sem impactos”, informou à Agência Brasil a assessoria de imprensa da concessionária que opera o aeroporto internacional. No Santos Dumont, a informação era de que não havia registro de atrasos ou cancelamento de voos.

Com o vento moderado a forte em vários pontos da cidade, já há ao menos sete ocorrências de queda de árvore em vias da capital.

O registro mais forte de rajada de vento no estado até o momento, no entanto, ocorreu em Angra dos Reis, onde a velocidade chegou a 84,7 km/h às 10h33.