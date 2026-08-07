Giro da Saúde leva atendimento especializado ao bairro Nacional neste sábado (8)

Por Taiana Mendonça

Publicada em 07/08/2026 às 16h25

Com o objetivo de descentralizar os serviços de saúde e dar celeridade ao atendimento de moradores que aguardam na fila do Sistema de Regulação Municipal, a Prefeitura de Porto Velho realiza, neste sábado (8), a primeira edição do projeto "Giro da Saúde". A ação concentrada acontecerá das 8h às 14h, nas instalações da Unidade de Saúde da Família Ronaldo Aragão.

O mutirão é voltado prioritariamente para os pacientes residentes no bairro Nacional que já possuem solicitação cadastrada no sistema para consultas com especialistas e forem convocados. Nesta etapa, serão oferecidos atendimentos nas áreas de ortopedia, cardiologia, pediatria, psiquiatria e oftalmologia.

Além do foco principal nas especialidades médicas, a estrutura contará com clínicos gerais para acolher demandas espontâneas da comunidade, por ordem de chegada, e realizar encaminhamentos necessários.

Para o prefeito Léo Moraes, o Giro da Saúde representa um compromisso direto com a redução do tempo de espera por consultas especializadas na capital. "A nossa prioridade é aproximar a gestão pública da vida das pessoas e levar a estrutura de saúde para onde a população está. O Giro da Saúde nasce justamente com essa missão: percorrer os quatro cantos de Porto Velho para zerar gargalos históricos da regulação e garantir que o cidadão receba a consulta com o especialista de forma ágil, digna e perto de casa".

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, reforça que a escolha estratégica do bairro atende a uma diretriz de busca ativa e otimização da rede municipal. "Muitos pacientes enfrentam dificuldades de deslocamento até as unidades centrais. Com o Giro da Saúde, nós levamos a equipe médica diretamente até o bairro para atender quem já está no aguardo do chamado da regulação. É uma força-tarefa pensada para dar resolutividade e qualidade de vida aos nossos munícipes".

Serviço

Evento: Giro da Saúde

Data: Sábado, 8 de agosto

Horário: Das 8h às 14h

Local: Unidade de Saúde da Família Ronaldo Aragão (Estr. Belmonte, 2044 - Nacional, Porto Velho - RO, 78905-230 )

Atendimentos: Ortopedia, Cardiologia, Pediatria, Psiquiatria, Oftalmologia (para pacientes cadastrados na regulação que forem convocados) e Clínico Geral (atendimento de demanda).