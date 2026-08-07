Inscrições para o Béra Hackathon 2026 estão abertas em Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 07/08/2026 às 16h20

Estão abertas as inscrições para a 2ª edição do Béra Hackathon, maratona de inovação que vai reunir estudantes, profissionais, empreendedores e pessoas interessadas em tecnologia para desenvolver soluções voltadas aos desafios da gestão de resíduos sólidos em Porto Velho.

O evento será realizado nos dias 14, 15 e 16 de agosto de 2026, na Biblioteca Municipal Francisco Meireles, e é promovido pela Agência Reguladora e de Desenvolvimento de Porto Velho (ARDPV), em parceria com o Sebrae/RO e a Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa (SMTI).

Durante três dias, os participantes terão a oportunidade de desenvolver projetos que contribuam para a sustentabilidade, economia circular, melhoria da gestão dos resíduos e valorização dos catadores de materiais recicláveis.

O presidente da ARDPV, Oscar Dias de Souza Netto, destaca que a iniciativa aproxima diferentes setores na busca por soluções para desafios reais da cidade.“O Béra Hackathon é uma oportunidade de transformar boas ideias em soluções que possam contribuir efetivamente com Porto Velho. Nesta edição, queremos estimular propostas inovadoras para a gestão dos resíduos sólidos, fortalecendo a sustentabilidade, a economia circular e, principalmente, a valorização das pessoas que trabalham com materiais recicláveis”.

Tecnologia a serviço da cidade

As equipes multidisciplinares serão formadas durante o próprio evento

As inscrições são gratuitas e individuais, com vagas limitadas. As equipes multidisciplinares serão formadas durante o próprio evento, possibilitando a integração entre participantes de diferentes áreas do conhecimento. Ao longo da programação, os grupos também contarão com mentorias especializadas para desenvolver e aprimorar suas propostas.

Para o superintendente municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa, Cezar Marini, o evento demonstra como a tecnologia pode ser utilizada para enfrentar problemas cotidianos da administração pública. “Queremos aproximar tecnologia, inovação e gestão pública. O Hackathon cria um ambiente onde diferentes conhecimentos se encontram para pensar soluções práticas para a nossa cidade. É uma oportunidade de estimular talentos e utilizar a inovação para melhorar os serviços e a qualidade de vida da população”, explicou Cezar Marini.

A equipe vencedora receberá como premiação uma viagem, com todas as despesas pagas, para participar de um importante evento nacional de inovação.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que estimular iniciativas inovadoras também faz parte da construção de uma Porto Velho mais sustentável e preparada para o futuro.

“Porto Velho tem talentos e boas ideias que precisam de oportunidade e espaço para se desenvolver. O Béra Hackathon une inovação, sustentabilidade e participação das pessoas na construção de soluções para desafios reais do município. Queremos uma Prefeitura cada vez mais moderna, eficiente e conectada com quem pensa e constrói o futuro da nossa cidade”, destacou o prefeito.

O Béra Hackathon 2026 acontece de 14 a 16 de agosto, na Biblioteca Municipal Francisco Meireles. Os interessados podem realizar gratuitamente a inscrição pela plataforma do Sebrae/RO, enquanto houver vagas disponíveis.

Inscreva nesse link: https://ro.loja.sebrae.com.br/maratonaberahackathon