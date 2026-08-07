Prefeitura Porto Veho reconhece trabalho das equipes de manutenção com nova gratificação

Por Letícia Regis

Publicada em 07/08/2026 às 16h28

Enquanto a cidade desperta, há profissionais que já estão em campo garantindo que escolas estejam prontas para receber estudantes, unidades de saúde ofereçam um ambiente adequado aos pacientes e repartições públicas funcionem com segurança e organização. Muitas vezes longe dos holofotes, são eles que realizam os reparos, a limpeza, a conservação e a manutenção dos espaços públicos que fazem parte da rotina de milhares de porto-velhenses.

Como forma de reconhecer esse trabalho essencial, a Prefeitura de Porto Velho instituiu uma gratificação de R$ 450,00 destinada aos servidores que atuam nos serviços de manutenção vinculados à Secretaria Municipal de Administração (Semad).

A medida beneficia 33 servidores, entre artífices, auxiliares de serviços gerais, garis e motoristas, profissionais responsáveis por executar serviços de roço, pequenos reparos e manutenção em unidades de saúde, escolas e prédios administrativos do município.

O prefeito Léo Moraes, afirmou valorizar e reconhecer cada área que atua em prol da sociedade.

"Esses profissionais desempenham um trabalho indispensável, muitas vezes de forma silenciosa, mas que faz toda a diferença na vida da população. Essa gratificação representa respeito, reconhecimento e o compromisso da nossa gestão com aqueles que fazem a máquina pública funcionar diariamente".

A nova gratificação reforça uma política de valorização construída pela administração municipal, reconhecendo o empenho de servidores que, com dedicação e esforço diário, preservam os espaços públicos utilizados por milhares de pessoas. O investimento também contribui para fortalecer as equipes e incentivar um serviço cada vez mais eficiente, refletindo diretamente na qualidade do atendimento prestado à população.