Após quase 30 anos de espera, asfalto chega ao bairro Nova Esperança

Por Letícia Regis

Publicada em 07/08/2026 às 16h42

“Nossa, o asfalto chegou para socorrer a gente aqui!”. Essa foi a frase que Raimundo Espíndola expressou ao agradecer pelo serviço executado no bairro Nova Esperança, onde mora há 10 anos.

“Era um sufoco e olha que não tem tanto movimento assim aqui, mas era sempre um transtorno quando chegava o inverno e o verão! No inverno era lama, e no verão poeira, era muito ruim mesmo. Mas agora o asfalto chegou, estávamos precisando dessa obra aqui e fico muito grato por isso”, continuou Raimundo.

A cena que hoje enche de esperança os moradores do bairro vai muito além da chegada do asfalto. Debaixo da nova pavimentação existe um trabalho silencioso, mas essencial, pensado para garantir que os problemas do passado não voltem no futuro. Antes da aplicação da massa asfáltica, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura executa uma série de intervenções estruturais, como drenagem, preparação e reforço do solo, garantindo maior durabilidade da via, prevenindo alagamentos e oferecendo mais segurança para quem vive e circula pela região.

Na rua Jurumirim, uma das contempladas pelas obras, os serviços incluíram o alargamento da via, a implantação de 13 manilhas de 80 centímetros para melhorar o escoamento das águas pluviais, além da preparação completa do solo, com encascalhamento, compactação mecanizada e, por fim, a pavimentação asfáltica.

O prefeito Léo Moraes destacou que cada obra executada representa um investimento que transforma a realidade dos bairros, impactando diretamente na vida da população.

“É bom ver o retorno das pessoas. Isso mostra que estamos trabalhando e alcançando o objetivo da nossa gestão: Cuidar de quem mais precisa. Continuaremos com o nosso compromisso de levar infraestrutura de qualidade para os bairros da capital.”

O secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, explicou que cada etapa segue um planejamento técnico para assegurar a qualidade da pavimentação.

"Antes do asfalto, realizamos toda a infraestrutura necessária. Executamos os serviços de drenagem, implantamos as manilhas para o correto escoamento das águas, fazemos o encascalhamento, o alargamento da via quando necessário, a compactação do solo, a imprimação e, somente depois de toda essa preparação, iniciamos o asfaltamento. É um trabalho completo que garante maior durabilidade da pavimentação e reduz significativamente problemas futuros."

As frentes de trabalho seguem avançando no bairro. Atualmente, as ruas Oliveira, Humaitá e da Paz passam pelo mesmo processo de infraestrutura e estão na fase de preparação da via, etapa fundamental para que a pavimentação seja executada com qualidade e resistência.

Mais do que transformar ruas, as obras têm mudado a rotina das famílias. Onde antes havia lama, buracos e poeira, agora surgem vias que facilitam o deslocamento de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. O acesso se torna mais ágil, e o comércio local ganha novas oportunidades de crescimento. A mobilidade melhora, o trânsito se torna mais seguro e os moradores voltam a sentir orgulho do lugar onde vivem.

Para quem esperou décadas por esse momento, a transformação é motivo de emoção.

“Não costumo fazer isso publicamente, mas agradeço ao prefeito Léo Moraes. Ele tem feito muitos trabalhos na cidade que têm ajudado as pessoas que precisam. Tô muito satisfeito, vai valorizar muito nossas casas, nosso bairro, acho que a vida vai melhorar aqui a partir de agora”, finalizou Raimundo, com um sorriso no rosto.