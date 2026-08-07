Porto Velho dá posse a novos diretores escolares selecionados por critérios técnicos e de competência

Por Meiry Santos

Publicada em 07/08/2026 às 16h22

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realiza o Ato Solene de Posse dos novos diretores escolares da Rede Pública Municipal de Ensino nesta sexta-feira (07/08), às 16h, no teatro Banzeiros.

A cerimônia representa um marco no fortalecimento da gestão das unidades educacionais e reafirma o compromisso da administração municipal com uma educação pública cada vez mais qualificada, eficiente e democrática.

A posse é resultado de um processo de seleção por competência realizado pela Semed e que, de forma inédita, contemplou 100% das unidades escolares da Rede Municipal, incluindo escolas das áreas urbana e rural. A iniciativa busca garantir que os profissionais escolhidos para exercer a função de diretor estejam preparados para os desafios pedagógicos, administrativos e de liderança presentes no cotidiano escolar.

Ao todo, 248 candidatos participaram da seleção para 102 vagas.

O processo contou com diferentes etapas de avaliação, incluindo análise de currículo e títulos, prova e entrevistas. Os candidatos que avançaram foram avaliados também quanto às competências necessárias ao exercício da gestão escolar. Para os inscritos em escolas da zona rural, as entrevistas foram realizadas de forma virtual, garantindo as mesmas condições de participação.

A seleção foi conduzida por comissões instituídas pela Secretaria Municipal de Educação, responsáveis pelo acompanhamento das etapas, análise e julgamento de recursos, homologação dos resultados e realização das entrevistas, seguindo critérios técnicos estabelecidos no edital.

Para o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, a posse representa mais do que a ocupação de uma função, é o início de um novo ciclo de liderança e responsabilidade dentro das escolas municipais. “Hoje é um dia muito importante para a educação de Porto Velho. Estamos colocando à frente das nossas escolas profissionais que passaram por um processo criterioso de seleção e que demonstraram competência e preparo para assumir esse desafio. O diretor escolar tem um papel fundamental na construção de uma escola de qualidade, porque é quem lidera a equipe, acompanha os resultados e ajuda a transformar as políticas educacionais em ações concretas dentro da unidade”.

Já o secretário municipal de Educação, Giordani Lima ressaltou ainda que o novo modelo fortalece a profissionalização da gestão escolar. “A escolha dos gestores por critérios técnicos representa um avanço para a nossa Rede Municipal. Queremos uma gestão comprometida com os estudantes, com os profissionais da educação, com as famílias e, principalmente, com resultados que possam melhorar cada vez mais a aprendizagem. Esses novos diretores assumem com a missão de liderar, ouvir, planejar e construir soluções para os desafios de cada escola”.

A iniciativa está alinhada à legislação municipal que regulamenta o processo de seleção por competência para os cargos de diretor e vice-diretor das unidades escolares da Rede Municipal de Educação. A legislação estabelece que, após a nomeação dos gestores, a Secretaria Municipal de Educação organize a posse de forma unificada e que os profissionais empossados assumam compromissos relacionados às atribuições do cargo, às metas e aos indicadores educacionais e de gestão.

A solenidade reúne representantes da Secretaria Municipal de Educação, gestores, servidores e integrantes da comunidade escolar, celebrando o início de uma nova etapa para os profissionais que terão a responsabilidade de conduzir as unidades de ensino e contribuir diretamente para a melhoria da educação oferecida aos estudantes de Porto Velho.

Mais do que uma cerimônia formal, a posse simboliza o compromisso de uma nova geração de gestores com uma escola pública acolhedora, eficiente e voltada para a aprendizagem, fortalecendo a gestão escolar como uma das principais ferramentas para avançar na qualidade da educação municipal.