Resgate de paca reforça atuação no combate aos incêndios e proteção da fauna em Porto Velho

Por Sema

Publicada em 07/08/2026 às 16h17

Durante o combate a um incêndio urbano registrado na última quinta-feira (6), a equipe de brigadistas da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), realizou o resgate de uma paca (Cuniculus paca), importante espécie da fauna amazônica. O animal foi encontrado em meio à área atingida pelo fogo, apresentando sinais de exaustão e queimaduras provocadas pelas altas temperaturas.

Após o resgate, a paca recebeu os primeiros cuidados ainda no local e foi encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), unidade administrada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), onde receberá atendimento veterinário especializado. Após a reabilitação, o animal será reintroduzido em seu habitat natural.

O caso evidencia que os incêndios urbanos e as queimadas não afetam apenas a vegetação, mas também colocam em risco a fauna silvestre, obrigando diversos animais a fugir de seus habitats e aumentando os riscos de ferimentos e mortalidade. A atuação das brigadas municipais vai além do combate às chamas, abrangendo também a proteção da biodiversidade e o salvamento da fauna silvestre.

“Cada ação de combate aos incêndios representa a proteção de vidas, incluindo a fauna que faz parte da nossa riqueza ambiental. O trabalho dos nossos brigadistas mostra o compromisso de Porto Velho com a preservação da biodiversidade e com ações que unem prevenção, responsabilidade e cuidado com o meio ambiente”, destacou o prefeito Léo Moraes.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Arthur Borin, destacou a importância do resgate e reforçou o compromisso com a proteção da fauna amazônica. "Cada incêndio combatido representa uma vida protegida. Além de contermos as chamas, tivemos a satisfação de resgatar uma paca com vida, o que demonstra que nosso compromisso vai muito além da preservação da vegetação, é um compromisso com toda a biodiversidade amazônica. Nossos brigadistas arriscam suas próprias vidas para proteger o patrimônio ambiental de Porto Velho e salvar animais que não têm como fugir do fogo. Vamos seguir atuando com firmeza no combate aos incêndios e na defesa da fauna e da flora, porque proteger o meio ambiente é proteger a vida."

Canais de denúncias

Ao identificar qualquer indício de fogo, fumaça ou situação de risco envolvendo incêndios urbanos ou florestais, a orientação é acionar imediatamente os canais oficiais. O Corpo de Bombeiros pelo telefone 193, a Sema pelo WhatsApp (69) 98423-4092, onde é possível enviar fotos, vídeos e a localização exata do foco de incêndio, e os Brigadistas Municipais por meio do aplicativo PVH+.

A Prefeitura reforça que a colaboração de cada cidadão é essencial para fortalecer as ações de prevenção e combate às queimadas no município. Quanto mais ágil for o acionamento, maiores são as chances de conter as chamas, proteger a vegetação, salvar a fauna silvestre e evitar danos à saúde da população.