Prefeitura já atendeu quase 400 propriedades rurais por meio do programa Caminho Rural em 2026

Por Assessoria

Publicada em 07/08/2026 às 14h51

A iniciativa faz parte do conjunto de investimentos feitos pela Prefeitura para melhoria da malha viária rural e tem como objetivo realizar a abertura de acessos às residências, currais, tanques de leite e áreas produtivas de chácaras, sítios e fazendas, contribuindo para otimizar as atividades no campo e facilitar o escoamento da produção agrícola.

O programa é executado por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp, com equipe, recursos e maquinários próprios da Prefeitura. As ações são realizadas de forma paralela ao serviço de patrolamento das estradas rurais.

De acordo com o prefeito Jeverson Lima, o atendimento é realizado sem custos para o produtor rural. “As pessoas que precisarem do serviço do Caminho Rural podem fazer a solicitação diretamente com a equipe de patrolamento que estiver atendendo sua região, ou enviar uma mensagem de texto ou áudio para o telefone (69) 99976-1027”, informou.

Somente neste ano, o Caminho Rural já passou pelas Linhas 634, 632, 614, 612, 610, 608, 628 e 627, além dos travessões que fazem a ligação dessas estradas. Nesta semana, a frente de serviço está atendendo propriedades localizadas na Linha 621.

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