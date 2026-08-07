Marido de Simone recorda separação da cantora e Simaria:

Por R7

Publicada em 07/08/2026 às 15h46

Kaká Diniz recordou a separação de Simone e SimariaReprodução/Instagram/@simonemendes e Reprodução/Instagram/@simoneesimaria

Kaká Diniz, marido de Simone Mendes, relembrou o fim da dupla da mulher com a irmã, Simaria, em agosto de 2022, em entrevista ao JotaJota Podcast, divulgada na terça-feira (4). O empresário contou a emoção que foi para a sertaneja quando seu primeiro hit solo, Erro Gostoso, alcançou as paradas de sucesso.

“Eu lembro que, quando entrou no Top 200 do Spotify, ela chorou muito. No outro dia, Top 160, chorou”, disse.

Quando a música atingiu o top 100, já foi uma comemoração. “Porque até dia desses não tinha mais carreira, né? Literalmente, começou do zero de novo. Imagina, em um país em que nenhuma dupla, quando se separou, tentou montar uma carreira solo e deu certo, Simone estava caminhando para dar certo. A gente estava quebrando uma hegemonia histórica.”

Depois, veio o top 10 e Simone não escondeu as lágrimas de felicidade. “Eu olhei para ela, ela chorando no quarto, orando, e eu, com cabeça de empreendedor, desenhando estratégias para chegar às cabeças, falei: ‘Você vai ser a cantora mais ouvida do Brasil!’. E ela respondeu: ‘Amor, eu já sou. Há seis meses eu não tinha carreira, eu não sabia o que era ser, eu não tinha repertório, música... Estar entre as dez do Brasil, para mim, é estar em primeiro lugar, porque estou ocupando um lugar que eu não tive na minha vida’”, recordou.

Kaká até tentou fazer Simone seguir o passo de outros cantores que estavam bombando, mas levou um “não” da mulher.

“Eu chegava para a Simone e dizia assim: ‘Amor, presta atenção, fulano de tal está em primeiro lugar indo por esse caminho. Vamos fazer isso aqui?’. Ela olhava para mim e dizia assim: ‘Não. Eu não quero ser essa pessoa. Se as pessoas gostarem de mim, vai ser pelo meu trabalho, pela minha essência, pela minha verdade. Eu não preciso me tornar aquela pessoa para as pessoas gostarem de mim’. Cara, ela me deu um banho de água fria [risos]“, brincou.