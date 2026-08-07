Rafa Justus presenteia irmã com boneca assustadora da infância e madrasta reage:

Rafa Justus resolveu presentear a irmã caçula, Vicky, de 6 anos, com uma boneca que fez parte da sua infância. O detalhe? Ela é tão grande que mais parece uma criança de verdade... ou uma versão bem comportada da Annabelle.
Em vídeos publicados por Ana Paula Siebert, madrasta de Rafa e mãe de Vicky, o suspense foi criado antes mesmo da revelação. “Você não vai acreditar, é uma coisa muito especial que a Rafa tinha quando era pequena”, disse ela.
Quando a boneca apareceu, Ana Paula não escondeu o trauma de anos atrás. “A Rafa tinha essa boneca e eu morria de medo”, confessou, aos risos. Em seguida, disparou: “Agora ela VOLTOU.”
E convenhamos: olhando de longe, dá até para entender o susto. A boneca tem tamanho de gente pequena, cabelos loiros e aquele olhar que faz qualquer um pensar duas vezes antes de apagar a luz...
Enquanto Vicky conhecia a “nova amiga”, Ana Paula já estava preocupada com a logística. “Onde ela vai dormir?”, brincou.
Foi aí que Rafa entrou na conversa e apontou uma semelhança curiosa. “Parece o Haaland”, disse a adolescente, arrancando gargalhadas da madrasta.
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