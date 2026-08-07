Secretas dos EUA acreditam que Rússia prepara ação limitada contra a OTAN

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 07/08/2026 às 15h31

Os serviços de inteligência dos Estados Unidos acreditam que a Rússia poderá realizar, entre o próximo outono e 2029, algum tipo de ação ofensiva contra o território de um país-membro da OTAN, de acordo com um relatório obtido pelo The Wall Street Journal.

Vladimir Putin poderá tentar “testar a determinação da OTAN” com um ataque limitado a um país aliado nos próximos anos, segundo o mesmo documento.

De acordo com a publicação americana, o ataque poderia assumir diferentes formas, como uma incursão militar terrestre em pequena escala ou um ataque cibernético.

O relatório aponta que o período em que a Rússia poderia agir vai deste outono até 2029. Uma das hipóteses é que Putin poderia ocupar uma cidade ou região na Polônia ou em um dos três países bálticos — Estônia, Letônia e Lituânia —, todos membros da OTAN que têm apoiado firmemente a Ucrânia.

Nesse contexto, vale lembrar que o presidente da Lituânia, Gitanas Nausėda, já havia mencionado a possibilidade de operações cinéticas limitadas contra infraestruturas críticas, especialmente instalações de energia e transporte, mas sem indicar regiões ou datas para possíveis ataques.

“Recebemos esse tipo de sinal de nossos serviços de inteligência”, afirmou Nausėda em uma entrevista à agência de notícias báltica BNS, citada pela espanhola Europa Press (EP), em julho. O líder lituano disse que os ataques poderiam ser limitados e direcionados contra infraestruturas críticas. “Isso simplesmente é impossível de determinar”, afirmou.

Vários membros da OTAN acreditam que Putin já esteja realizando diferentes ataques para testar e fragmentar a aliança. Vale lembrar que caças romenos abateram três drones que entraram no espaço aéreo do país durante três dias consecutivos.

Além disso, houve um aumento de 250% nas decolagens de alerta para interceptar e identificar aeronaves próximas ao flanco oriental da OTAN em julho de 2026, em comparação com julho de 2025, enquanto a Rússia continua testando as defesas do Ocidente.

Mais de quatro anos após o início da ofensiva russa em larga escala contra a Ucrânia, a diplomacia permanece estagnada, enquanto os dois países intensificam os ataques de longo alcance, provocando um número crescente de vítimas civis.