Cacoal realiza 1º Encontro Agosto Dourado e Verde com orientações e acolhimento às famílias

Por Assessoria

Publicada em 07/08/2026 às 14h41

A Prefeitura de Cacoal promove, no dia 20 de agosto, o 1º Encontro Agosto Dourado e Verde, uma iniciativa voltada às gestantes, pais, familiares e cuidadores. A programação será realizada a partir das 14h, na Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAST), no bairro Jardim Clodoaldo.

Organizado pelas Secretarias Municipais de Assistência Social e Saúde, o encontro vai reunir informação, prevenção e acolhimento em uma programação preparada para fortalecer os cuidados com a mãe, o bebê e toda a família.

Entre os principais temas está o aleitamento materno, símbolo do Agosto Dourado e considerado fundamental para o desenvolvimento saudável da criança, especialmente nos primeiros meses de vida. Os participantes também receberão orientações práticas sobre primeiros socorros e manobra de desengasgo em bebês, conhecimentos que podem fazer a diferença em situações de emergência.

A programação ainda contará com informações sobre os direitos das gestantes, atendimento e serviços disponibilizados pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), além de atividades de integração e fortalecimento dos vínculos familiares.

O encontro reforça a importância de preparar e apoiar as famílias não apenas durante a gestação, mas também nos primeiros cuidados após o nascimento. A proposta é aproximar os serviços públicos da população e proporcionar um espaço em que mães, pais e cuidadores possam esclarecer dúvidas e adquirir conhecimentos importantes para uma maternidade e uma paternidade mais seguras.

SERVIÇO

O que: 1º Encontro Agosto Dourado e Verde

Quando: 20 de agosto, às 14h

Onde: SEMAST - Av. Guaporé, nº 3388, bairro Jardim Clodoaldo - Cacoal/RO

Ao unir saúde, assistência social e informação, a Prefeitura de Cacoal amplia as ações de cuidado desde o início da vida e reconhece que uma criança bem assistida começa com uma família acolhida, orientada e preparada.