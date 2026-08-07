Guarnição flagra bando com quase 200 porções de drogas na zona leste

Por pvhnoticias.com

Publicada em 07/08/2026 às 14h36

Uma ação da guarnição setor 15 do 5º Batalhão sob comando do sgt Ribeiro, auxiliado pelo sgt Pantoja e cb Maia, flagrou quatro indivíduos com drogas.

O flagrante aconteceu em uma boca de fumo na Rua Itatiaia, bairro Mariana, zona leste de Porto Velho no final da manhã desta sexta-feira (07).

De acordo com as primeiras informações, após a abordagem aos dois maiores e dois adolescentes, foram encontradas diversas porções de maconha, cocaína e crack, além de dinheiro e objetos de procedência duvidosa.