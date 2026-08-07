Prefeitura de Espigão do Oeste realiza Campanha Nacional de Multivacinação 2026

Por Assesoria

Publicada em 07/08/2026 às 14h19

Cuidar da saúde das crianças e dos adolescentes é um compromisso que fortalece toda a comunidade. A vacinação protege contra doenças, reduz riscos de complicações e contribui para manter a proteção coletiva em Espigão d'Oeste.

Se você tem filhos ou dependentes de 0 a menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias), este é o momento de conferir a caderneta e atualizar as vacinas que estiverem em atraso.

Período da campanha: 03 de agosto a 01 de setembro

Local: UBS Arlindo Cristo

Horário: das 8h às 13h

Dia D de Multivacinação

22 de agosto (sábado)

Das 8h às 17h

As salas de vacinação estarão abertas nas seguintes unidades:

UBS Arlindo Cristo

UBS Gebaldo dos Reis

UBS Angelo Moacir Perini

Não se esqueça de levar:

Caderneta de vacinação

Cartão Nacional do SUS

Cada dose aplicada representa mais proteção para quem você ama e contribui para uma Espigão d'Oeste mais saudável para todos.