Prefeitura de Espigão do Oeste realiza Campanha Nacional de Multivacinação 2026

Cuidar da saúde das crianças e dos adolescentes é um compromisso que fortalece toda a comunidade. A vacinação protege contra doenças, reduz riscos de complicações e contribui para manter a proteção coletiva em Espigão d'Oeste.
Se você tem filhos ou dependentes de 0 a menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias), este é o momento de conferir a caderneta e atualizar as vacinas que estiverem em atraso.
Período da campanha: 03 de agosto a 01 de setembro
Local: UBS Arlindo Cristo
Horário: das 8h às 13h
Dia D de Multivacinação
22 de agosto (sábado)
Das 8h às 17h
As salas de vacinação estarão abertas nas seguintes unidades:
UBS Arlindo Cristo
UBS Gebaldo dos Reis
UBS Angelo Moacir Perini
Não se esqueça de levar:
Caderneta de vacinação
Cartão Nacional do SUS
Cada dose aplicada representa mais proteção para quem você ama e contribui para uma Espigão d'Oeste mais saudável para todos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!