“Corrupção ou a gente acaba com ela, ou ela acaba com o Brasil”, diz a pré-candidata ao Senado, Sílvia Cristina

“A corrupção prejudica o crescimento do país. Ou a gente acaba com a corrupção, ou ela acaba com o Brasil”, a declaração é da pré-candidata ao Senado, Silvia Cristina, que int ensifica a sua pré-campanha, com agenda cheia na capital e no interior. Reunida com lideranças, ouvindo a população, concedendo entrevistas e ampliando as suas bases de apoio, ela tem se posicionado contra a corrupção.
“Estamos intensificando a nossa pré-campanha na capital e no interior e nos encontros com a população, temos defendido que a corrupção prejudica o crescimento do país, penalizando a população. Essa nossa posição, defendemos em entrevistas e em reuniões. A corrupção é o que mais me entristece na política”, disse ela.
Com o nome aprovado em convenção para o Senado, Sílvia Cristina tem recebido muitas adesões e apoios. São inúmeros prefeitos, vice-prefeitos e vereadores que somam na pré-campanha, além de pré-candidatos proporcionais e demais lideranças.
“Destaco a recepção calorosa da nossa população, por onde andamos. É gratificante ver que o nosso trabalho e as nossas entregas, fazem as pessoas reconhecerem o resultado e os benefícios de nossas ações”, finalizou Sílvia.
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