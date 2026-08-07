Assembleia Legislativa flexibiliza horário no período eleitoral, formandos revoltados com inércia da Unir, ex-deputado alerta sobre a violência

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/08/2026 às 14h00

Política – As sessões plenárias ordinárias da Assembleia Legislativa (Ale) que são realizadas às terças-feiras pela manhã e às quartas-feiras à tarde sofrerão mudanças. Devido ao ano eleitoral e a campanha política que terá início a partir do dia 17, quando estarão em disputa os cargos de presidente da República, governadores e os vices; duas das três vagas ao Senado de cada Estado e Distrito Federal, Câmara Federal e Assembleias Legislativas a programação das sessões também passará por mudanças. As sessões serão realizadas às terças-feiras e o horário de funcionamento da Ale-RO das 8h 12 e das 14h às 18h. Nos demais dias das 7h30 às 13h30, o chamado “horário corrido”. É que os políticos têm uma campanha política difícil, onde não serão reeleitos e eleitos, somente prefeito vice e vereador (as eleições municipais foram realizadas em 2024 com os reeleitos e eleitos empossados em janeiro de 2025).

Pesquisa – Está circulando nas redes sociais e alguns veículos de comunicação online, pesquisa sobre a preferência de o eleitorado de Rondônia a nomes para a Assembleia Legislativa, quando estarão em disputa 24 vagas. Vinte dos atuais deputados buscam a reeleição e os demais disputarão outros cargos eletivos ou estão impedidos pela Justiça Eleitoral. Dos vinte, segundo a pesquisa, somente 12 estariam em condições de conseguirem novos mandatos. Como a campanha somente terá início na segunda quinzena deste mês com certeza teremos mudanças no quadro atual, após os políticos botarem o “pé na estrada” em busca dos votos dos cerca de 1,6 milhão de eleitores de Rondônia em seus 52 municípios. Caso a previsão se confirme teremos 60% dos atuais deputados garantindo mais um mandato. Mas acreditamos que a porcentagem será maior.

Pesquisa II – Nos bastidores da política há muitos questionamentos sobre a realização de pesquisas em nível estadual de candidatos a cargos proporcionais. Argumentam que só é possível conseguir um resultado aproximado da realidade, caso sejam regionalizadas e de forma estimulada com os nomes dos políticos de cada região, pois somente assim se conseguiria chegar a um resultado aproximado da realidade. E acreditamos que os técnicos que assim argumentam estão com razão, pois a pesquisa que está circulando na mídia regional, não constam nomes de aos menos três parlamentares, todos com mandatos, que teriam condições reais em conseguirem a reeleição, inclusive com votações expressivas. Como a campanha terá início somente a partir do dia 17, certamente teremos muitas mudanças na busca das 24 cadeiras na Ale-RO.

Unir – A luta para passar no vestibular e depois enfrentar anos de curso, no caso de Direito, em uma Universidade Federal, como a Unir de Rondônia não é das mais fáceis. Conseguir se formar é uma vitória maiúscula e, receber o diploma é o sonho de quem consegue superar as dificuldades na labuta diária. O diploma é o epílogo de anos de luta. A expectativa é de no mínimo uma solenidade com professores, diretores, alunos e convidados, em especial como os familiares. Mas a colação de grau dos formados da Unir e Direito está difícil. Nas redes sociais e mídia eletrônica formandos estão denunciando a falta de planejamento da direção da Universidade para a cerimônia na colação de grau e cobram definição. A princípio a o ato solene estava marcado para o próximo dia 13, mas não está confirmado, porque não foi definido o local, que antes era para cerca de 45 formandos. Agora estão dispostos a colocarem formandos de outros cursos e o local que estava reservado não tem espaço para a demanda, que ficaria maior. Está faltando à direção da Unir, no mínimo, coerência...

Violência – Porto Velho entre as 50 cidades mais violentas do mundo. O assunto foi motivo de matéria jornalística nacional recentemente. Realmente a violência e a criminalidade na Capital de Rondônia preocupam, inclusive o aumento gradativo das ações das facções criminosas. O ex-deputado estadual Jesuíno Boabaid, que é policial militar alertou para a situação de cidade, que está entre as mais violentas do mundo. Seis delas são do Brasil e Porto Velho é a sexta. Uma das providências, segundo Jesuíno, que é suplente de deputado estadual, mas assumiu recentemente durante um mês, devido a licença do titular, Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná), teve aprovada proposta do bloqueio as comunicações de celular de dentro dos presídios. Segundo ele, o governo tem que implementar a norma o mais breve possível, porque “criminoso não pode ter o presídio como sua casa”, e muito menos, “comandar a marginalidade via celular”. O que intriga é: como preso pode ter celular?!

Respigo

A BR 364 continua sendo uma via da maior importância para a economia regional. Mas também serve de caminho para a marginalidade +++ Diariamente são apreendidas quantias enormes de drogas (cocaína, craque, maconha, etc.). E continua sendo um matadouro humano. Esta semana no trecho Porto Velho a Rio Branco, no Acre, cinco pessoas perderam a vida em acidente. Inclusive uma criança de 9 anos +++ Mas no chamado “Corredor da Morte” (Porto Velho-Vilhena) com 700 km, várias pessoas perderam a vida. Alegria somente para os proprietários de funerárias, que continuam lucrando muito com a precária situação do trecho que tem o piso inadequado para o enorme volume de veículos pesados, sinalização deficiente, motoristas irresponsáveis +++ Vitória e Internacional se classificaram para as quartas-de-final da Copa do Brasil na noite de quinta-feira (6). O Vitória reverteu no Barradão a derrota (2x0) para o Athletico Paranaense no jogo de ida em Curitiba vencendo por 4x0 +++ O Inter perdeu (1x2) para o Corinthians, mas como tinha vencido (2x0) em Porto Alegre garantiu a vaga para a outra fase. O sorteio para as quartas-de-final da Copa do Brasil será na terça-feira (11).

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