Final do Campeonato define campeão neste sábado entre Gazin Porto Velho e Ji-Paraná

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/08/2026 às 14h20

O campeão do Campeonato Rondoniense Sub-20 será conhecido neste sábado, quando Gazin Porto Velho e Ji-Paraná disputam a decisão no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa. Além do título da principal competição de base do futebol rondoniense, a equipe vencedora receberá o Troféu Wolney Alonso, criado em homenagem póstuma ao cronista esportivo e narrador da Federação de Futebol do Estado de Rondônia.

Ao comentar a homenagem, Heitor Costa afirmou que Wolney Alonso teve contribuição significativa para o futebol e para a imprensa esportiva de Rondônia. Segundo ele, o homenageado também presidiu a ARLER e, por isso, a iniciativa representa um reconhecimento à sua trajetória. "Uma homenagem justa."

A partida está marcada para as 9h. O Ji-Paraná chega à final com a vantagem obtida no jogo de ida, disputado no Biancão, em Ji-Paraná, quando venceu por 2 a 1. Com esse resultado, o Galo da BR depende apenas de um empate para conquistar o quinto título do Campeonato Rondoniense Sub-20 e o terceiro troféu nas categorias de base em 2026, após os títulos estaduais do Sub-15 e do Sub-17.

Do outro lado, o Gazin Porto Velho tenta conquistar o bicampeonato da competição. Para levar a decisão aos pênaltis, a equipe precisa vencer por um gol de diferença. Caso triunfe por dois ou mais gols, ficará com o título no tempo regulamentar.