Prefeitura realiza atualização e serviços do Cadastro Único na Praça do Setor 11

Por Assessoria

Publicada em 07/08/2026 às 14h23

A equipe da SEMDES estará na Praça do Setor 11 levando atendimento para quem precisa atualizar ou realizar serviços do Cadastro Único.

Data: 19/08/2026

Horário: Das 8h às 13h

Local: Praça do Setor 11

Recadastramento;

Atualização e revisão de dados;

Informações sobre os serviços do Bolsa Família e BPC.

Não esqueça de levar: RG, CPF, comprovante de residência e declaração escolar dos filhos.

A Prefeitura de Ariquemes segue trabalhando para levar os serviços públicos cada vez mais perto da população.