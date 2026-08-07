Prefeitura realiza atualização e serviços do Cadastro Único na Praça do Setor 11

A equipe da SEMDES estará na Praça do Setor 11 levando atendimento para quem precisa atualizar ou realizar serviços do Cadastro Único.
Data: 19/08/2026
Horário: Das 8h às 13h
Local: Praça do Setor 11
Recadastramento;
Atualização e revisão de dados;
Informações sobre os serviços do Bolsa Família e BPC.
Não esqueça de levar: RG, CPF, comprovante de residência e declaração escolar dos filhos.
A Prefeitura de Ariquemes segue trabalhando para levar os serviços públicos cada vez mais perto da população.
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