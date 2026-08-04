Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas na zona Leste

Por Newsrondonia.com

Publicada em 04/08/2026 às 08h30

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (3) por crime de tráfico de drogas durante uma operação conduzida por equipes da Polícia Militar no bairro Aponiã, situado na zona Leste de Porto Velho.

De acordo com o registro policial, a equipe prestava apoio a outra guarnição na Rua Antônio Maria Valência quando observou que o suspeito monitorava a movimentação dos policiais utilizando um aparelho celular. Ao perceber que a viatura se aproximava, o indivíduo demonstrou nervosismo e caminhou rapidamente em direção à residência onde morava, o que intensificou as suspeitas e motivou a abordagem.

Durante a revista pessoal, os militares encontraram uma porção de maconha com o suspeito, que posteriormente indicou o local onde morava e acompanhou a guarnição até o endereço para a apresentação de documentos. Com a autorização da proprietária da vila de apartamentos para o acesso às dependências comuns, os policiais sentiram um forte odor característico de entorpecentes vindo da kitnet.

No interior do imóvel, a equipe visualizou uma balança de precisão, diversos invólucros usados para fracionar drogas e um recipiente com grande quantidade de maconha. Em vistorias minuciosas, os militares localizaram um balde contendo mais entorpecentes, incluindo um tablete de substância análoga à cocaína e outro aparentando ser crack. A proprietária relatou às autoridades que já desconfiava da comercialização ilícita devido ao fluxo constante de pessoas no local, mas evitou formalizar denúncia por medo de represálias.

Com o reforço operacional do Canil do quarto Batalhão de Polícia Militar, integrado à Operação Brasil Contra o Crime Organizado, novas buscas foram efetuadas no terreno, culminando na localização de mais porções de drogas escondidas. O homem recebeu voz de prisão, teve todo o material apreendido recolhido e foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes (Deflag), onde permaneceu à disposição do Poder Judiciário.