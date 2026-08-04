PF apreende R$ 2 milhões em investigação de lavagem de capitais em Porto Velho

Por PF/RO

Publicada em 04/08/2026 às 08h20

Porto Velho/RO. A Polícia Federal, com apoio técnico da Controladoria-Geral da União (CGU), apreendeu, nesta segunda-feira (3/8), R$ 2 milhões em espécie durante ação de combate à lavagem de capitais no município rondoniense de Porto Velho.

Após trabalho de inteligência, equipes da Polícia Federal abordaram um veículo, no interior do qual foram apreendidos os valores em espécie logo após o saque em agência bancária. O suspeito era escoltado por seguranças armados, que fugiram no momento da ação, e foram localizados posteriormente no curso das diligências.

De acordo com as apurações, os valores eram sacados em Porto Velho sob justificativa declarada de pagamento a fornecedor para obra em outro município, incompatível com o local de retirada dos recursos.

Os investigados poderão responder, na medida de sua participação, pelo crime de lavagem de capitais, além de outros a serem apurados no curso das investigações.