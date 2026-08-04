Jovem é alvejado com vários tiros no anel viário de Ji-Paraná

Por rondoniatual.com

Publicada em 04/08/2026 às 08h10

Um jovem foi vítima de uma tentativa de homicídio no início da noite desta segunda-feira (3), nas proximidades da ponte do Anel Viário, em Ji-Paraná (RO).

Segundo informações preliminares, a vítima foi identificada como Douglas de 22 anos. Conforme relatos iniciais, ele faz uso de tornozeleira eletrônica e foi atingido por disparos de arma de fogo na canela, coxa, abdômen e pescoço.

Os tiros teriam sido efetuados por ocupantes de um veículo, que fugiram do local logo em seguida. Ainda de acordo Douglas com informações ele teria sido sequestrado em uma rua da cidade e levado para o Anel Viário, onde em determinado momento conseguiu pular do carro e fugir correndo, quando foi alvejado.

A equipe de resgate da Nova 364 prestou os primeiros socorros a Douglas Vinícius, que foi encaminhado para o Hospital Municipal. Até o momento, o estado de saúde da vítima não foi oficialmente divulgado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local, onde foi realizado o isolamento da área, para os trabalhos de praxe. Agora o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.