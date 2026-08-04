Ariquemes dá início a mais uma edição de um dos maiores eventos do agronegócio da região

Ariquemes abre as portas para mais uma edição de um dos maiores eventos do agronegócio da nossa região. Um momento de valorização dos nossos produtores, fortalecimento da economia e celebração da força do campo.
A prefeitura convida a população para prestigiar essa grande festa. Venha viver a AGROARI 2026!
No 2º dia da AGROARI, visitamos alguns expositores, conhecemos de perto as novidades, fortalecemos parcerias e valorizamos o trabalho de quem movimenta o agronegócio e impulsiona o desenvolvimento de Ariquemes.
Parabéns a todos os expositores por fazerem desta edição um grande sucesso!
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