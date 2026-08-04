Escolhido pelo PL para disputar o Senado, Bruno Scheid relembra trajetória de vida e aproximação com Jair Bolsonaro

Por Assessoria

Publicada em 04/08/2026 às 09h15

Escolhido em convenção pelo Partido Liberal para disputar uma vaga no Senado por Rondônia, Bruno Bolsonaro Scheid relembrou episódios de sua trajetória pessoal e falou sobre como sua história se cruzou com a do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na publicação, Scheid relatou que perdeu o pai de forma violenta ainda no início da vida e que, anos depois, sua família também passou por uma situação marcada pela violência. Segundo ele, essas experiências tiveram influência sobre sua formação pessoal e sua visão política.

“Meu pai foi assassinado quando eu nasci. Anos depois, eu vivi na pele a violência que quase destruiu a minha família. Foi nesse caminho que Deus cruzou a minha história com a do Jair Messias Bolsonaro”, afirmou.

Ao recordar o início da aproximação, Scheid relacionou a convivência com Bolsonaro à memória do pai, que teria atualmente idade semelhante à do ex-presidente. No relato, afirmou que a vida lhe permitiu acompanhar alguém da mesma geração daquele que perdeu ainda criança.

Bruno Scheid também disse ter acompanhado de perto momentos de forte pressão enfrentados por Jair Bolsonaro. Para ele, essa convivência contribuiu para consolidar suas convicções e sua decisão de permanecer atuando ao lado do ex-presidente no campo político.

“Acompanhei de perto o homem que o Brasil não conhece. E ver a perseguição que ele enfrentou só aumentou a minha convicção de permanecer ao lado dele”, declarou.

Em outro trecho, Scheid afirmou que esteve presente em momentos considerados difíceis por Bolsonaro e que essa proximidade permitiu compreender aspectos pessoais que, segundo ele, nem sempre são percebidos pela população.

Ao concluir a manifestação, o nome escolhido pelo PL afirmou que a atuação em Brasília exige capacidade para suportar pressões, preservar princípios e enfrentar decisões difíceis.