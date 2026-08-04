Samuel Costa defende atendimento em saúde mental 24 horas e alerta para impactos das bets durante entrevista à Band FM

Por Assessoria

Publicada em 04/08/2026 às 09h30

O candidato ao Governo de Rondônia pelo PSB, Samuel Costa, concedeu entrevista ao programa Rede Clube Cidade, da Rádio Band FM 94,1, em rede estadual, onde apresentou propostas voltadas ao fortalecimento da saúde mental e fez um alerta sobre os impactos sociais provocados pelo crescimento das apostas esportivas, jogos de azar, plataformas conhecidas como “tigrinho” e cassinos virtuais.

Entrevistado pelo jornalista Ibernon Nunes e Beatriz Maciel, Samuel afirmou que a saúde mental deve ser tratada como uma das principais prioridades da gestão pública. Segundo ele, o aumento da dependência em jogos de apostas tem levado milhares de famílias ao endividamento e ao adoecimento emocional, impulsionados pela expectativa de enriquecimento rápido.

Durante a entrevista, o candidato defendeu a ampliação da rede estadual de atendimento em saúde mental, com equipes interdisciplinares funcionando 24 horas por dia, sete dias por semana, garantindo acolhimento e assistência contínua para pessoas com transtornos mentais, doenças neurológicas, dependência química e alcoolismo.

“O Estado precisa estar presente quando as pessoas mais precisam. Saúde mental é uma questão de dignidade, de prevenção e de cuidado com a vida”, destacou.

Samuel Costa também ressaltou que governar significa colocar as pessoas no centro das decisões públicas, priorizando políticas capazes de reduzir o sofrimento da população e ampliar o acesso aos serviços de saúde.

A entrevista foi transmitida em rede estadual pela Rádio Band FM 94,1, dentro da série de entrevistas com os candidatos ao Governo de Rondônia nas eleições de 2026.