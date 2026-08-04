Gretchen raspa a cabeça antes de fazer transplante capilar:

Por R7

Publicada em 04/08/2026 às 09h34

Gretchen decidiu raspar completamente a cabeça para realizar um transplante capilar. A cantora, de 67 anos, que sofre de alopecia androgenética progressiva, tipo de calvície de origem hereditária, compartilhou com os seguidores o momento em que o médico “passa a máquina” antes do procedimento.

“Estou fazendo o transplante. Optei por raspar o cabelo; o paciente pode escolher, então decidi raspar. Fiz isso para mostrar a todas vocês que têm esse problema de alopecia que se reconheçam em mim. Nesse momento, vocês vão ver a Gretchen que influencia para o bem. Quero mostrar que não devemos ter preconceito com nada, julgar nada”, declarou ela.

“A Gretchen tem pouquíssimos fios de cabelo aqui na frente. Vamos fazer um transplante capilar de altíssima densidade. Vai ser fio a fio, bem juntinho. O caso dela é bem difícil, de perda capilar importante. Hoje é um capítulo de resolução; vamos esconder essa micropigmentação e implantar cabelos. Vamos ajustar um desenho o mais natural possível”, explicou o médico.

Um dia antes, Gretchen deu mais detalhes do motivo que a fez realizar o procedimento.

“Quero raspar e incentivar todas as mulheres, principalmente as que têm alopecia, tiveram problemas com câncer e estão sem cabelo. Vocês sabem que isso aqui é uma lace. Minha alopecia é agressiva. Sei que vocês acompanharam toda a minha perda de cabelo, desde o corte químico até chegar à alopecia. Amanhã vou tirar essa lace na frente de vocês, fazer a raspagem e o transplante”, contou.