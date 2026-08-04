Fúria esclarece apoio de Rocha, diz não guardar mágoas de Tony Pablo e ironiza adversários: “Estão muito humildes”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/08/2026 às 10h09

Nome escolhido pelo PSD para disputar o Governo de Rondônia, o ex-prefeito de Cacoal Adaílton Fúria afirmou que o apoio do governador Marcos Rocha não significa participação ou responsabilidade pelas decisões da atual administração estadual. A declaração foi feita durante entrevista ao podcast Resenha Política, apresentado pelo jornalista Robson Oliveira.

Fúria disse que nunca integrou a gestão de Rocha e tentou diferenciar um candidato apoiado pelo governador de um candidato diretamente ligado ao governo. “Eu nunca fiz parte da gestão do governador. Eu nunca participei, eu nunca tomei decisão. Sou um candidato apoiado pelo governador. É diferente”, afirmou.

Ao comentar a postura dos concorrentes, o candidato ironizou as estratégias adotadas para transmitir maior proximidade com o eleitorado. Sem mencionar nomes, afirmou que um dos adversários seria “mega multimilionário” e outro, um “político de Brasília”. “Agora estão humildes, estão com o pé no chão”, declarou, ao atribuir a mudança de comportamento à atuação dos marqueteiros.

“Os marqueteiros estão tentando deixar os candidatos mais humildes. Não sei se você já percebeu, mas eles estão muito humildes.” “Um é mega multimilionário, viaja e fica meses fora de Rondônia, mas agora está humilde, está com o pé no chão.” “O outro é de Brasília, político de Brasília. Estão trazendo isso tudo para Rondônia para eles virarem rondonienses.”

Fúria também falou sobre a relação com o prefeito de Cacoal, Tony Pablo, seu ex-vice. Questionado sobre as críticas feitas pelo sucessor após assumir o município, afirmou que não guarda ressentimentos e que mantém diálogo com o atual gestor. “Ele é o prefeito da minha cidade. Estou na torcida para que possa entregar resultado. Não guardo mágoa”, disse.

Apesar de dizer que gostaria de receber o apoio de Tony Pablo na campanha, Fúria declarou que o prefeito deve concentrar esforços na administração de Cacoal. O candidato acrescentou que busca o apoio de diferentes lideranças políticas para a disputa pelo Governo de Rondônia.

“Ele é o prefeito da minha cidade. Estou na torcida para que possa entregar resultado. Não guardo mágoa.”

Durante a entrevista, Fúria ainda abordou saúde, segurança pública, a situação financeira deixada em Cacoal e suas propostas para o Estado.

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