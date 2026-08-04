Pedro Fernandes tem nome aprovado em convenção para disputar reeleição a deputado estadual 

Por ASSESSORIA

Publicada em 04/08/2026 às 10h46

O nome de Pedro Fernandes foi aprovado para concorrer ao cargo de deputado estadual nas convenções partidárias da Federação Renovação Solidária, composta pelo Partido Renovação Democrática (PRD) e pelo Solidariedade. A convenção do Solidariedade ocorreu nesta segunda-feira (3) em Porto Velho, enquanto a convenção estadual do PRD foi realizada no último sábado (1º), também na capital do estado. Os encontros reuniram dirigentes partidários, filiados e convidados.



Atualmente, no exercício do mandato de deputado estadual, Pedro Fernandes disputará a reeleição para um novo mandato na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero). Ao longo da atual legislatura, sua atuação concentrou-se nas áreas de saúde, agricultura, infraestrutura e regularização fundiária.



"É um momento muito importante, que representa mais um passo de uma caminhada de muito trabalho, construída com dedicação e respeito às pessoas. Sigo para as novas etapas com compromisso e responsabilidade", disse Pedro Fernandes.



Com a escolha em convenção, os nomes de Pedro Fernandes e dos demais candidatos da federação agora seguem para registro, para que as candidaturas sejam oficializadas pela Justiça Eleitoral.



As convenções fazem parte do calendário oficial da Justiça Eleitoral e representam a fase em que os partidos formalizam a escolha de seus candidatos para a disputa das eleições.